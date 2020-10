Nông dân Pờ Tó trồng mì sử dụng béc tưới tiết kiệm

(GLO)- Dự án “Trồng mì theo hướng thâm canh sử dụng béc tưới tiết kiệm” do Hội Nông dân tỉnh triển khai tháng 3-2019 tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả bước đầu.





Gia đình ông Nguyễn Văn Công (thôn 3) có 7 ha mì. Tuy nhiên, trước đây, năng suất mì đạt thấp vì canh tác theo phương thức lạc hậu, phụ thuộc vào “nước trời”. Tháng 3-2019, ông được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vay 40 triệu đồng và tham gia dự án “Trồng mì theo hướng thâm canh sử dụng béc tưới tiết kiệm” trên diện tích 3 ha.

Ông Công cho biết: “Nhờ có nguồn nước tưới, tôi chủ động được thời gian trồng, đặc biệt, sau khi thu hoạch là trồng luôn nên rút ngắn thời gian đất để trống, giảm được nhân công làm cỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động được việc bón phân, làm cỏ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây mì. Kết quả, năng suất đạt 30-40 tấn/ha, cao hơn diện tích mì không sử dụng béc tưới 10-15 tấn”.

Nhờ sử dụng béc tưới tiết kiệm, diện tích mì của nông dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) đạt năng suất cao. Ảnh: Hồng Thương



Tương tự, ông Lê Quý Công (thôn 4) cũng được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vay 40 triệu đồng. Gia đình ông đầu tư thêm 10 triệu đồng để lắp đặt hệ thống béc tưới tiết kiệm nước cho 3 ha mì. Có nước tưới, ông chủ động được thời gian trồng cũng như chăm sóc, năng suất đạt 35-40 tấn/ha.

Ông Công chia sẻ: “Sử dụng béc tưới giúp chống hạn cho cây trồng rất tốt; lượng phân bón cũng không bị hao hụt do bốc hơi khi gặp nắng hạn hoặc bị rửa trôi khi gặp mưa lớn. Nhờ đó, cây mì phát triển tốt hơn. Năm ngoái, gia đình tôi thu được hơn 110 tấn củ. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 100 triệu đồng, cao hơn so với không sử dụng béc tưới 30 triệu đồng”.



Tham gia dự án có 10 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ vay 40 triệu đồng với lãi suất thấp để đầu tư hệ thống béc tưới; tổng diện tích mì là 63 ha. Nhờ chủ động nguồn nước tưới, việc trồng, bón phân và làm cỏ đúng thời điểm nên cây mì phát triển tốt. Năng suất mì cũng đạt cao hơn so với diện tích không sử dụng béc tưới tiết kiệm 10-25 tấn/ha.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Viết Chung-Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm chủ dự án-cho biết: Dự án “Trồng mì theo hướng thâm canh sử dụng béc tưới tiết kiệm” thực hiện trong 2 năm (2019-2020). Để dự án mang lại hiệu quả, ngoài hướng dẫn các hộ lắp đặt hệ thống béc tưới, chúng tôi cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật, nhất cách phòng trừ bệnh khảm lá mì.

“Tới đây, khi hoàn thành dự án, chúng tôi sẽ tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã nhân rộng mô hình này để người dân áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đảm bảo mạch nước ngầm, góp phần bảo vệ môi trường”-ông Chung cho hay.

HỒNG THƯƠNG