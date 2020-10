Hợp tác xã Tú An 1 xây dựng chuỗi giá trị từ cây dược liệu

(GLO)- Song hành với việc mở rộng diện tích cây dược liệu, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tú An 1 (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chú trọng tìm kiếm thị trường và hợp tác với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.





Ông Lê Văn Bộ-Giám đốc HTX Nông nghiệp Tú An 1-cho biết: “Thời gian qua, HTX đã phát triển vùng nguyên liệu ổn định cả về chất lượng và sản lượng. Theo đó, hơn 3 năm sau khi thực hiện dự án trồng cà gai leo tại làng Pơ Nang với diện tích 2 ha, đến nay, HTX đã mở rộng vùng nguyên liệu lên 9,3 ha tại làng Hòa Bình và thôn Tú Thủy 1”.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 đã bán gần 1 tấn cà gai leo khô trong 9 tháng năm 2020. Ảnh: Ngọc Minh



Gia đình anh Đinh Văn Dũng và 4 hộ dân ở làng Hòa Bình liên kết trồng 2 ha cà gai leo. Các hộ được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Anh Dũng cho hay: “Cuối tháng 1-2020, chúng tôi tiến hành xuống giống. Vừa qua, chúng tôi thu được 4 tấn cà gai leo tươi. Số sản phẩm này được HTX thu mua với giá 10 ngàn đồng/kg. Đầu tháng 11 tới, chúng tôi tiếp tục thu đợt 2 với sản lượng ước đạt 6 tấn”.



Theo ông Bộ, cà gai leo là cây bản địa dễ trồng, khả năng chống chịu sâu bệnh cao nên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng. “Sản phẩm cà gai leo phơi khô được thị trường ưa chuộng bởi công dụng đào thải độc tố trong gan và điều trị các bệnh liên quan đến gan. Giá bán sản phẩm loại này là 120 ngàn đồng/kg. Trong 9 tháng qua, HTX đã bán được gần 1 tấn sản phẩm ra thị trường. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tháng 11 tới, HTX sẽ tiến hành sản xuất trà cà gai leo túi lọc”-ông Bộ cho hay.



Hơn 1 năm nay, Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (phường An Phú, thị xã An Khê) chủ yếu nhập sản phẩm cà gai leo của người dân An Khê và HTX Nông nghiệp Tú An 1. Ông Đường Quang Vũ-Giám đốc Công ty-cho biết: Quá trình chế biến phối trộn các loại dược liệu với cà gai leo trồng trên đất An Khê tạo ra loại trà có mùi thơm đặc trưng, vị đậm đà.

“Thời gian tới, khi hoàn thiện dây chuyền sản xuất nước uống cà gai leo, chúng tôi sẽ thu mua cây cà gai leo tươi với số lượng lớn. Ngoài cà gai leo, Công ty cũng có nhu cầu thu mua một số cây dược liệu như cỏ ngọt, cây điền thanh... để sản xuất thuốc bổ, thuốc chữa bệnh”-ông Vũ nói.



Cà gai leo, sâm bố chính, đinh lăng rất hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng An Khê. Đặc biệt, qua phân tích cho thấy, các loại cây dược liệu này trồng ở An Khê có dược tính cao. Đây là cơ sở để HTX Nông nghiệp Tú An 1 mở rộng vùng nguyên liệu.

“Thời gian tới, ngoài tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu dựa trên quy hoạch phát triển cây dược liệu của thị xã, HTX sẽ trồng một số cây dược liệu mới phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện HTX có sản phẩm trà đinh lăng và trà cà gai leo đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Nếu được Hội đồng thẩm định đánh giá phân hạng thông qua, HTX sẽ sản xuất nhiều sản phẩm mới có chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu, đa dạng hóa các loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường”-Giám đốc HTX Nông nghiệp Tú An 1 thông tin thêm.

NGỌC MINH