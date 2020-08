Tin vui: Bộ Nông nghiệp Mỹ đặc cách cử chuyên gia sang Việt Nam giám sát xuất khẩu trái cây

Để khơi thông việc xuất khẩu trái cây sang thị trường Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đồng ý đặc cách cử chuyên gia kiểm dịch thực vật trở lại Việt Nam làm việc. Trước mắt, cán bộ Đại sứ quán Mỹ thực hiện giám sát xử lý trái cây tươi từ tuần này, việc xuất khẩu trái cây sang Mỹ sẽ bình thường trở lại.



Trao đổi với Dân Việt sáng 24/8, ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đồng ý đặc cách cử chuyên gia kiểm dịch thực vật trở lại Việt Nam làm việc.



"Tuy nhiên, do Mỹ có quy định chặt chẽ về đảm bảo an toàn cho cán bộ trong thời kỳ dịch bệnh nên đến ngày 11/8/2020 phía Mỹ mới chính thức cung cấp thông tin cán bộ kiểm dịch thực vật cho Cục Bảo vệ thực vật để làm thủ tục, đồng thời đưa ra yêu cầu điểm đến là sân bay quốc tế Nội Bài và khách sạn do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam bố trí" - ông Hiếu cho biết.





Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đồng ý đặc cách cử chuyên gia sang Việt Nam giám sát xử lý trái cây xuất khẩu. (ảnh minh họa).





Ông Hiếu cho biết thêm, trong thời gian chờ đợi chuyên gia Mỹ sang Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật vẫn nỗ lực làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đề nghị họ cho phép cán bộ Đại sứ quán tiếp tục thực hiện giám sát xử lý để trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường này và đã được chấp thuận.



"Cán bộ của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu trở lại làm việc tại cơ sở chiếu xạ kể từ tuần này, đồng nghĩa với việc trái cây sẽ xuất khẩu bình thường trở lại" - ông Hiếu nói.



Được biết, từ hồi tháng 3/2020, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Mỹ đã yêu cầu nhân viên bản xứ phải quay về nước, trong đó có nhân viên của Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS).



APHIS là đơn vị trực tiếp kiểm dịch, giám sát quy trình chiếu xạ Nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn ở TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhà máy chiếu xạ duy nhất của Việt Nam được APHIS chứng nhận.



Sau khi nhân viên của APHIS về nước, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam được ủy quyền theo dõi việc chiếu xạ nhưng mỗi ngày chỉ làm việc 2 tiếng và do việc này cũng không phải chuyên môn của họ nên từ ngày 7/8, họ không tiếp nhận việc kiểm dịch. Kể từ đó việc chiếu xạ bị ngưng trệ và xuất khẩu trái cây sang Mỹ bị chững lại.



Bà Ngô Tường Vy – Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, đã gần 1 tháng nay, các đơn hàng giao cho đối tác bên Mỹ phải ngừng lại do không có nhân viên của APHIS thực hiện kiểm dịch trái cây, một công việc bắt buộc trước khi đưa được sản phẩm sang Mỹ.



Bà Tường Vy cho biết thêm, nếu tình trạng này kéo dài có thể doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi các hệ thống siêu thị tại Mỹ không thể chờ và khả năng họ sẽ tìm sản phẩm từ thị trường khác thay thế. Trong khi đó, việc tiêu thụ trái cây của nông dân Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn, sản phẩm bị ùn ứ.



Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)