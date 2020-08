Thả gần 85 ngàn con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Ka Nak

(GLO)- Sáng 28-8, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, UBND huyện Kbang tổ chức lễ thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ thủy điện Ka Nak.





84.800 con cá giống được thả xuống hồ thủy điện Ka Nak (huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh



Tại đây, các đại biểu đã tiến hành phóng sinh 84.800 con cá các loại: trắm cỏ, chép, mè trắng, rô phi, mè hoa, mè vinh, trôi, lăng nha, thát lát cườm.



Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vũ Ngọc An cho biết: Từ năm 2013 đến 2019, tại hồ Ka Nak đã được thả hơn 180.000 con cá giống. “Thả cá giống xuống hồ là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt mà còn làm sạch nguồn nước, môi trường, an toàn cho cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền ý thức cho mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo sinh kế cho một bộ phận người dân trên địa bàn”-ông An nhấn mạnh .



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đề nghị chính quyền địa phương, các ngành cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật tới các tầng lớp nhân dân có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản và không khai thác các loại thủy sản thuộc danh mục cấm.



Được biết, hồ thủy điện An Khê-Ka Nak là một trong 6 thủy vực được Tổng cục Thủy sản lựa chọn đầu tư kinh phí, tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản, thuộc dự án tái tạo thả bổ sung nguồn lợi thủy sản từ năm 2017 đến 2020. Đây là đợt thả cá giống cuối cùng của dự án.

NGỌC MINH