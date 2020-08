(GLO)- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành hậu kiểm tất cả 42 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Đây là cơ sở để các địa phương và chủ thể có giải pháp nâng tầm sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Tơ Tung (huyện Kbang) cho biết: Năm 2019, sản phẩm măng le sấy khô của HTX được công nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiếp tục đến kiểm tra thực tế tình hình sản xuất và hướng dẫn đầu tư để nâng tầm sản phẩm.

Người dân phấn khởi vì sầu riêng VietGAP của HTX Đại Ngàn (huyện Chư Pưh) được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: N.D

Còn ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cho biết: Việc kiểm tra thực tế của các cơ quan chuyên môn nhằm giúp HTX nâng cao chất lượng sản phẩm gạo Phú Thiện, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, đầu tư máy móc thiết bị, bao bì nhãn mác… để nâng tầm sản phẩm OCOP từ 3 sao lên thành 4 sao trong năm nay. Hiện nay, HTX tiêu thụ khoảng 20 tấn gạo/tháng.

Năm 2019, toàn tỉnh có 42 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Qua kết quả kiểm tra cho thấy cả 42 sản phẩm đều sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và có hợp đồng liên kết cung cấp nguyên liệu với người dân địa phương. Đặc biệt, tất cả xưởng chế biến và máy móc đều đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, các chủ thể sản phẩm đều có cam kết bảo vệ môi trường, sản phẩm hoàn thiện và lượng tiêu thụ tăng so với trước đây. Không những vậy, hầu hết đều có hệ thống phân phối, xúc tiến thương mại, sử dụng nguồn lao động tại địa phương. Khi tham gia chương trình OCOP, sản phẩm tiêu thụ tăng khoảng 20% so với thời điểm trước đó. Sản phẩm đều có phiếu kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, hồ sơ sản xuất có chứng nhận VietGAP, ISO…

Mặc dù vậy, đoàn kiểm tra liên ngành nhận thấy vẫn còn một số sản phẩm chưa đảm bảo về thông tin ghi nhãn trên bao bì, thiếu cảnh báo an toàn thực phẩm, không đưa nội dung công dụng lên bao bì...

Trao đổi với P.V, ông Y Nguyên-Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn-cho biết: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số sản phẩm OCOP đều duy trì mẫu mã chất lượng sản phẩm cũng như các tiêu chí đã đặt ra từ ban đầu. Bên cạnh đó, các sản phẩm đã có sự đầu tư phát triển kinh doanh tốt hơn so với trước đây. Nhiều khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm OCOP Gia Lai. Hầu hết sản phẩm OCOP đều được tham gia quảng bá hình ảnh tại các hội chợ xúc tiến thương mại, làng nghề nông-công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đáng mừng hơn là sản phẩm đã được bày bán ở Siêu thị Co.op Mart Pleiku. “Thời gian tới, chúng tôi đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ các địa phương tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đã công nhận để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ ngày một tốt hơn, cũng như tiếp tục đăng ký, xây dựng nhiều sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn OCOP”-ông Y Nguyên đề xuất.