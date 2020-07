Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản: Hướng đi hiệu quả của hợp tác xã

(GLO)- Thời gian qua, nhiều hợp tác xã (HTX) ở Gia Lai đã trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, tăng thu nhập cho nông dân.





Liên kết tiêu thụ sản phẩm



Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) có 110 thành viên, sản xuất 130 ha cà phê và 70 ha hồ tiêu (trong đó có 16 ha hồ tiêu hữu cơ). Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc HTX-cho biết: Trong quá trình liên kết, HTX đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất sạch cho các thành viên nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

“Năm 2019, sản phẩm hồ tiêu hữu cơ Lệ Chí đã được cấp chứng nhận hữu cơ USDA của Mỹ và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ EU. Hiện nay, HTX đang tiến hành xây dựng nhà máy chế biến hồ tiêu hữu cơ để hướng đến xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm hạt tiêu, giúp thành viên tăng thu nhập. Ngoài ra, HTX cũng hướng đến quy trình sản xuất, chế biến hữu cơ đối với cà phê”-bà Nga cho biết thêm.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh hạng 4 sao. Ảnh: Vũ Thảo



Là thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, anh Trần Công Hậu (thôn 3, xã Hải Yang) chia sẻ: “Khi tham gia HTX, tôi được hướng dẫn chuyển sang canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Theo đó, tôi tham gia tập huấn để nâng cao kiến thức sản xuất sạch, được bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường; đồng thời đi tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất của các vườn hồ tiêu cho năng suất cao, từ đó về ứng dụng vào sản xuất vườn của gia đình”.



Tương tự, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Bà Trần Thị Tầm-Giám đốc HTX-cho biết: “Hợp tác xã hiện có 23 thành viên, cùng sản xuất rau, củ, quả trên diện tích 10 ha. Mỗi tháng, HTX cung cấp khoảng 100 tấn sản phẩm cho tỉnh Nghệ An và TP. Đà Nẵng. Hiện nay, nhu cầu về lượng hàng của các đối tác rất lớn nhưng HTX chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, HTX đang thu hút thêm thành viên ở các địa phương khác để tăng diện tích, sản lượng. Đây là cơ hội tốt để HTX xây dựng thương hiệu rau, củ, quả, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân”.



Thúc đẩy sản xuất bền vững



Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và hiệu quả kinh tế, nhiều HTX đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, hướng đến sản phẩm có chứng nhận, truy xuất được nguồn gốc. Khi tham gia HTX, các thành viên sẽ được cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, tính liên kết trong sản xuất sẽ bền vững hơn.

Nhiều HTX trên địa bàn có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3-4 sao cấp tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo



Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 226 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm hơn 80% tổng số HTX trên địa bàn. Ngành nghề chủ yếu là làm dịch vụ thủy lợi; cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chăn nuôi gia súc; trồng và chăm sóc hồ tiêu, cà phê, sâm, nhãn Hương Chi, các loại cây ăn quả… Tổng số thành viên HTX nông nghiệp là 8.720 người. Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của các HTX đạt hơn 15 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.168 lao động và nộp ngân sách nhà nước 175 triệu đồng.





Ông Lê Văn Thanh-Giám đốc HTX Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah) thông tin: HTX có 16 thành viên, đang kết nối với 284 người trong các tổ hợp tác ở nhiều xã tham gia trồng cà phê và cây ăn quả trên diện tích 382 ha. Mặc dù HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đối với cây ăn quả nhưng trên thực tế sản xuất còn rất manh mún. Bởi đa phần diện tích sầu riêng được xen canh trong vườn cà phê chất lượng chưa đạt yêu cầu như trồng thuần. Để giải quyết vấn đề này, HTX cũng đã họp thành viên và tổ viên của các tổ hợp tác để bàn giải pháp chuyển đổi những vườn cà phê già cỗi sang trồng thuần các loại cây ăn quả.

“Hiện nay, hơn 80% thành viên HTX và tổ viên tổ hợp tác là đồng bào dân tộc thiểu số nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Để hỗ trợ sản xuất, HTX làm dịch vụ bán phân bón trả chậm, cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sau khi thu hoạch mới thanh toán tiền. Nhờ đó, việc sản xuất luôn được thông suốt, năng suất, chất lượng cây trồng được đảm bảo”-ông Thanh cho hay.



Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Tiếp-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thời gian qua, các HTX thiếu hụt nguồn vốn sản xuất, nguồn thu không đủ bù đắp các chi phí thường xuyên, quy mô thị trường, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm. Do đó, nhiều HTX đã vận động thành viên mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ với hình thức canh tác truyền thống sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng.

Bên cạnh đó, các HTX còn tích cực trong việc giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, thay đổi tập quán canh tác để tạo ra các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng đến sản phẩm có chứng nhận, truy xuất được nguồn gốc, chú trọng mở rộng thị trường, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

VŨ THẢO