Hàng ngàn cây keo lai chết khô vì nắng hạn, lá rụng tơi tả

Nắng nóng gay gắt ở Tây Nguyên đã làm 38 ha keo lai của nhiều hộ dân huyện Đắk Pơ, Gia Lai bị chết khô, lá rụng tơi tả thành thảm dày dưới đất.





Ngày 5/6, Chủ tịch UBND huyện Đắk Pơ - ông Nguyễn Trường cho biết, đã có 38ha rừng trồng sản xuất (keo lai) của 8 xã, thị trấn bị chết do hạn hán.





Cây keo lai ở huyện Đắk Pơ, Gia Lai... chết khô



Con số thiệt hại mới tính đến ngày 2/6, số liệu mới có thể tăng thêm trong vài ngày tới.



Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Hơn ký gửi tỉnh nêu nguyên nhân: Do thời tiết diễn biến khó lường, lượng mưa thấp, phân bố không đều; nắng hạn kéo dài ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng; mực nước trong các công trình thủy lợi, các hồ chứa, sông suối, ao hồ, bàu đập trên địa bàn cạn kiệt nước, không đủ để tưới.



Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, toàn huyện có đến 471ha cây trồng các loại bị thiệt hại do nắng hạn. Ước giá trị thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng.





1 ha rừng sản xuất đầu tư khoảng 25 triệu đồng. Đến 5-6 năm cho khai thác, đạt khoảng 60 tấn/ha, lợi nhuận 25-30 triệu đồng/ha. Với 40 ha rừng bị chết, người dân bị thiệt hại là con số tỷ đồng.

Ông Đinh Khân (xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ) cho biết, ông có trồng 1 ha keo lai, liên kết cùng một hộ dân. Sau 3 năm chăm sóc, cây phát triển ổn định. Nắng hạn kéo dài, đã làm nhiều cây bị chết khô, cháy ngọn, chết rải rác.



"Mô hình trồng rừng thâm canh keo lai nuôi cấy mô" của nhiều hộ dân xã Yang Bắc trồng từ năm 2017 cũng bị khô héo và chết. Thiệt hại nặng nhất là hộ ông Đinh Văn Điều với 3 ha.



Ứng phó với nắng hạn, huyện Đắk Pơ đã vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, kiểm tra, gia cố các hồ đập, tích nước; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chịu hạn, nhân rộng các biện pháp tưới tiết kiệm.







Ông Nguyễn Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện Đắk Pơ là một trong những huyện thuộc tốp đầu bị hạn nặng nhất tại Gia Lai.



Tại Đắk Pơ có 20 công trình thủy lợi, qua kiểm tra mực nước ở các công trình, ao hồ đã cạn kiệt.





https://danviet.vn/hang-ngan-cay-keo-lai-chet-kho-vi-nang-han-la-rung-toi-ta-20200605081629068.htm





Theo Đình Văn (Dân Việt)