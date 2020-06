Đak Đoa quảng bá nông sản an toàn

(GLO)- Năm 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa tổ chức chợ phiên nông sản an toàn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Hoạt động này nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, an toàn của địa phương đến người tiêu dùng.

Đak Đoa: Tổ chức chợ phiên nông sản an toàn





Sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19, ngày 15-6 vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã tổ chức chợ phiên nông sản an toàn lần thứ 3 tại Nhà Văn hóa huyện. Tham gia chợ phiên có 17 gian hàng của các xã, thị trấn, trưng bày các sản phẩm đặc trưng như: hạt mắc ca, sachi sấy khô (xã Hải Yang); rau rừng, mật ong rừng (xã Hà Đông); gạo nếp địa phương, các mặt hàng củ quả (xã Đak Sơ Mei); chả cá thác lác, cá trôi (xã Đak Krong); măng tây, cà phê bột, chanh tươi, thanh long (xã Ia Băng); thổ cẩm, rau rừng, gạo nếp địa phương (xã Glar); măng ép, măng chua và măng tươi (xã Kon Gang); đậu đen, tinh bột nghệ, tinh bột trà, bơ, bí đỏ, gạo địa phương (xã Hà Bầu); bột sắn dây, các loại trà, sản phẩm chế biến từ dược liệu (xã Trang); bột ngũ cốc, bơ, ổi, tinh dầu (xã Nam Yang)… Đây đều là những sản phẩm nông nghiệp được nông dân địa phương sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số gian hàng tại chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D

Ngoài ra, một số sản phẩm của địa phương đã được chứng nhận OCOP cấp tỉnh cũng góp mặt tại chợ phiên như: bò khô Huy Vũ, tiêu hữu cơ Nam Yang, tiêu sấy hồng ngoại Trần Sơn, khoai lang Lệ Cần... Các sản phẩm được chế biến đều có bao bì nhãn mác, địa chỉ rõ ràng, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Vì vậy, chỉ trong 1 ngày, nhiều sản phẩm đã tiêu thụ hết.



Bà Lý Thị Việt-cán bộ xã Hà Đông-cho biết: “Sau hơn 1 giờ trưng bày, các sản phẩm đặc trưng của xã như mật ong rừng, rau dớn và gạo địa phương đã bán hết, chỉ còn lại một ít chuối rừng. Theo tôi, việc tổ chức chợ phiên như thế này rất hợp lý, tạo cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương có điều kiện quảng bá đến người tiêu dùng”. Cũng theo bà Việt, tại chợ phiên tháng 7 tới, nông dân xã Hà Đông sẽ mang thêm sản phẩm măng le và các mặt hàng khác do chính mình sản xuất để giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng gần xa.



Đến tham quan chợ phiên nông sản an toàn, bà Đoàn Thạch Thảo (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) nhận xét: “Việc duy trì tổ chức chợ phiên như thế này là rất tốt. Qua đó, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe”. Còn chị Triệu Thị Hạnh (thị trấn Đak Đoa) thì cho hay: 17 gian hàng của các xã, thị trấn trưng bày hầu hết những loại thực phẩm sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Hơn nữa, các sản phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc rõ ràng, giá bán phù hợp nên người tiêu dùng rất yên tâm khi chọn lựa”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-thông tin: “Việc tổ chức chợ phiên nông sản an toàn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch đến người tiêu dùng. Ở chợ phiên lần này, chúng tôi đã vận động các tổ chức, hộ gia đình mang sản phẩm tham gia nhằm tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn”. Cũng theo ông Nguyễn Kim Anh, qua 3 lần tổ chức chợ phiên nông sản an toàn, huyện đã dần khắc phục được những hạn chế, gian hàng được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho người bán và người mua. Trong những lần tổ chức chợ phiên tới, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tìm mua sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương cũng như tìm cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị, hộ sản xuất.

NGUYỄN DIỆP