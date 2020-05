Phú Thiện hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển kinh tế

(GLO)- Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp, Hội Nông dân huyện Phú Thiện đã giải ngân kịp thời, giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện-cho biết, Hội hiện quản lý các nguồn vốn từ Quỹ HTND của Trung ương, tỉnh, huyện và cả cấp xã. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội giải ngân, tạo điều kiện để hội viên nông dân được tiếp cận với nguồn vốn thông qua nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, năm 2019, từ nguồn Quỹ HTND của Trung ương và của tỉnh, Hội đã triển khai 2 mô hình: trồng rau an toàn tại thị trấn Phú Thiện và nuôi bò tại xã Ia Piar.

Nhờ tham gia mô hình trồng rau an toàn, gia đình anh Hoàng Văn Thủy (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) đã cải thiện đáng kể thu nhập. Ảnh: A.H





Là một trong 10 hộ tham gia mô hình trồng rau an toàn, anh Hoàng Văn Thủy (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi được hỗ trợ vay 30 triệu đồng. Tôi đã dùng số tiền đó cải tạo, mở rộng diện tích vườn lên 2 sào, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và làm nhà lưới để trồng rau”. Sản phẩm rau an toàn của gia đình anh Thủy được nhiều người biết đến, tìm mua. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tăng từ 5 triệu đồng/tháng trước đây lên 10 triệu đồng/tháng.



Bên cạnh việc giải ngân nguồn vốn từ Quỹ HTND của Trung ương và tỉnh, Hội Nông dân huyện Phú Thiện còn chịu trách nhiệm quản lý số tiền 500 triệu đồng do UBND huyện cấp cho Quỹ HTND huyện để tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển sản xuất trong giai đoạn 2018-2020. Với nguồn vốn trên, năm 2018, Hội đã giải ngân 100 triệu đồng cho hội viên, nông dân vay đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2019, Hội tiếp tục giải ngân 200 triệu đồng cho 3 hợp tác xã (HTX) ở các xã: Ia Ake, Chrôh Pơnan và Ayun Hạ để triển khai thí điểm mô hình cung ứng vật tư nông nghiệp cho hội viên nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung.

Không chỉ cung ứng vật tư nông nghiệp, ông Nghĩa còn thường xuyên xuống ruộng để hướng dẫn hội viên. Ảnh: Anh Huy

Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) thông tin, trong năm 2019, đơn vị đã cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống... cho gần 400 hộ dân, trong đó có hơn 100 thành viên của HTX. Tùy vào loại cây trồng, HTX sẽ có hình thức cung ứng vật tư nông nghiệp phù hợp. Với cây mì, HTX cung ứng theo hình thức sau khi trồng được 5 tháng, hội viên, nông dân thanh toán 50% số tiền; 50% còn lại đến khi thu hoạch xong sẽ thanh toán hết. Riêng cây lúa, thời gian gieo trồng, thu hoạch ngắn nên HTX cung ứng 100% và cuối vụ hội viên, nông dân mới hoàn trả tiền. “Việc cung ứng vật tư nông nghiệp cho hội viên đều có hợp đồng rõ ràng. Do đó, đến nay, trên địa bàn không có tình trạng nợ xấu. Việc cung ứng vật tư nông nghiệp giúp người dân gieo trồng kịp thời vụ, tránh tình trạng vay nặng lãi, “tín dụng đen”-ông Nghĩa cho biết.



Nói thêm về vấn đề này, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện cho hay, mô hình thí điểm cung ứng vật tư nông nghiệp tại 3 HTX sau 1 năm triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, hội viên, nông dân rất phấn khởi. Do đó, năm 2020, Hội tiếp tục giải ngân số tiền 200 triệu đồng còn lại cho 3 HTX, gồm: Đoàn Kết, Chư A Thai và Ia Peng (xã Ia Peng) để duy trì, nhân rộng mô hình. Đồng thời, Hội cũng đã giải ngân số tiền 570 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh cho chi hội nghề nghiệp trồng điều ghép ở thôn Nam Hà (xã Ia Ake) với 15 hộ tham gia. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, nguồn Quỹ HTND do các cấp Hội vận động được gần 300 triệu đồng. Hàng năm, Hội đều phân bổ về cho Hội Nông dân các xã, thị trấn để tạo điều kiện giúp hội viên vay. “Thông qua các nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư máy móc, thiết bị. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt”-ông Thắng khẳng định.



ANH HUY