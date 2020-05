Làm rõ việc cây chết sau khi bón phân

(GLO)- Tin vào lời giới thiệu của một người bạn, ông Nguyễn Tấn Dũng (thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) mua phân bón của một công ty ở TP. Hồ Chí Minh về bón cho vườn sầu riêng giống. Sau khi bón phân, ông này phản ánh có gần 1.600 cây sầu riêng giống bị rụng lá rồi chết, hơn 400 cây khác bị ảnh hưởng 30-70%. Ngành chức năng địa phương đã vào cuộc để làm rõ việc này.

Cây chết sau khi bón phân

Ông Dũng cho biết, ngày 5-3, qua lời giới thiệu của người bạn, ông mua 8 can (7 can 5 lít và 1 can 2 lít) phân bón dạng nước SEA do Công ty TNHH một thành viên Thương mại Nguyễn Thanh Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất. Khi mua và bón phân vào bầu giống, ông Nguyễn Bá Phong (Công ty TNHH Hữu cơ Thuận Thiên, trụ sở tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị phân phối của Công ty Nguyễn Thanh Hải) trực tiếp đến tư vấn và hướng dẫn. Theo quảng cáo, loại phân bón này rất tốt, bón vào bầu giống 1 lần thì 3 tháng sau không phải bón thêm loại phân nào khác mà cây vẫn khỏe, cành lá rậm rạp, tươi tốt. Tuy nhiên, sau khi bón phân được 10 ngày, ông Dũng thấy cây giống không hề có sự thay đổi gì. Ông gọi điện thì ông Phong nói phải bón thêm lần nữa vì 1 lần chưa đủ cho cây phát triển. Nhưng sau khi bón phân lần thứ 2, ông Dũng thấy cây không những không phát triển mà bắt đầu bị cháy lá, đất trong bầu ươm có dấu hiệu khô. Tiếp tục nghe theo lời tư vấn, ông Dũng bón phân lần 3 thì cây giống vẫn rụng lá, chết nhanh hơn. Ông Dũng nhiều lần gọi điện, nhắn tin đề nghị ông Phong xuống xem xét, giải quyết nhưng không thấy phản hồi.

Số cây giống sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) đã chết khô sau khi sử dụng phân bón lạ. Ảnh: M.N

Sau đó, ông Dũng đành ngậm ngùi nhổ hơn 1.000 cây sầu riêng giống đã chết khô ra khỏi bầu ươm. Số cây giống còn lại ông nhập về để bán đang bị vàng lá, héo quắt. Ông Dũng cho biết thêm, những cây này hơn 1 tuần nữa cũng phải nhổ bỏ vì không sống nổi. Khách hàng đến vườn nhìn cây giống đặt mua đều lắc đầu bỏ đi, nguy cơ ông phải đền hợp đồng hiển hiện trước mắt. Số sầu riêng giống này đều 1-2 năm tuổi, trong đó có hơn 1.000 cây do ông tự ươm, còn lại mua từ Bến Tre về với giá 100.000-120.000 đồng/cây. “Giờ cây chết, không những trắng tay mà còn mất uy tín với khách hàng”-ông Dũng rầu rĩ nói.

Ngành chức năng vào cuộc

Nhận đơn phản ánh của ông Dũng, UBND xã Ia Dreng đã cử đoàn xuống kiểm tra mức độ thiệt hại. Kết quả kiểm tra ghi nhận: 8 can phân bón của Công ty Nguyễn Thanh Hải do đại lý bán lẻ Tân Quang Phong (TP. Pleiku) trực thuộc Công ty TNHH Hữu cơ Thuận Thiên phân phối. Hai bên không có giấy tờ hợp đồng mua bán. Tổng thiệt hại là 2.000 cây sầu riêng giống; trong đó, 1.585 cây đã chết, 415 cây bị ảnh hưởng 30-70%. Ông Nguyễn Văn Cửu-Chủ tịch UBND xã Ia Dreng-cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh lập đoàn kiểm tra để làm rõ; đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua phân bón không có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác”.

Số cây giống sầu riêng chết khô được ông Dũng nhổ bỏ để tận dụng bầu ươm cho cây giống khác. Ảnh: M.N

Theo ông Phạm Văn Thùy-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, đơn vị đã mời ông Nguyễn Bá Phong-đại diện đại lý cung ứng Tân Quang Phong và đại diện Công ty Nguyễn Thanh Hải về trụ sở UBND xã Ia Dreng làm việc. Tại buổi làm việc ngày 12-5, phía Công ty và ông Dũng thống nhất tự thỏa thuận với nhau giải quyết thiệt hại. Ông Dũng đồng ý để phía Công ty chở số cây giống sầu riêng (ông Dũng nhập về để bán) bị ảnh hưởng về chăm sóc, sau 2 tháng không phục hồi thì sẽ đền cây giống mới. Số cây giống do ông Dũng tự ươm đã bị chết cháy, ông này không yêu cầu đền bù hay hỗ trợ gì. “Phòng tiếp tục theo dõi việc giải quyết thỏa thuận này tại biên bản làm việc giữa 2 bên, nếu phía Công ty không thực hiện đúng cam kết thì sẽ xử lý bước tiếp theo”-ông Thùy cho hay.

Báo cáo số 86 ngày 28-10-2016 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ trả lời đơn kiến nghị của người dân nêu rõ: Ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) được ông Nguyễn Bá Phong tư vấn giới thiệu, quảng bá dùng phân bón SEA của Công ty Nguyễn Thanh Hải để “khống chế dịch chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu”. Sau đó, ông Tuấn bón phân SEA cho 650/950 trụ hồ tiêu trong vườn (500 trụ đang kinh doanh tốt) thì cả 650 trụ đều chết; 300 trụ không bón vẫn phát triển xanh tốt. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ cho rằng, phân bón SEA chỉ có tác dụng cải tạo đất, không có tác dụng phòng trừ nấm gây bệnh. Việc tư vấn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm sai với công dụng đăng ký đã gây thiệt hại về kinh tế cho hộ ông Tuấn. Về vấn đề này, UBND huyện Đức Cơ đã giao Công an kiểm tra, xác minh và xử lý.