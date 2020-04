Ra đồng mùa dịch

(GLO)- Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều nông dân trong tỉnh vẫn ra đồng làm việc. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là bà con đều có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch.





Những ngày này, ông Đỗ Viết Dũng (thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) đang tưới nước đợt 3 cho hơn 1 ha cà phê. Ông Dũng cho hay: “Do đến đợt tưới nước cho cà phê nên tôi phải ra đồng, tranh thủ bón phân để cho vườn cây phát triển, đảm bảo năng suất. Khi đi làm, gia đình tôi không tập trung đông người, cũng không thuê mướn hay đổi công gì hết”.

Người dân huyện Đak Đoa thu hoạch lúa Đông Xuân trà sớm. Ảnh: G.H





Tương tự, gia đình chị Đinh Thị Trang (thôn Hợp Nhất, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cũng đang loay hoay tìm nguồn nước tưới đợt 3 cho gần 1 ha cà phê. Chị Trang cho biết, năm nay, nước tại các hồ thấp hơn so với mọi năm nên gia đình chị phải tranh thủ tưới. Đối với cây cà phê, mỗi vụ phải tưới 3-4 đợt mới đảm bảo. Nhưng giờ nguồn nước hồ đã gần cạn, chắt chiu lắm chắc cũng chỉ đủ tưới đợt này. Nếu thời gian tới mà không có mưa thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất cà phê. “Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn phải ra đồng vì không thể dừng được. Trên các cánh đồng đều không có tập trung đông người cùng sản xuất. Các hộ cũng không thuê mướn người làm. Như gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng đi làm, chấp hành đeo khẩu trang và khi xong việc thì về nhà chứ không tụ tập chuyện trò như trước”-chị Trang chia sẻ.



Thực hiện quy định cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp phù hợp. Ông Lê Văn Thành-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah) cho biết: Hiện tại, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, xã chỉ đạo các thôn, làng thông báo và thường xuyên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng-chống dịch bệnh Covid-19, không tập trung đông người, thực hiện đeo khẩu trang trong khi lao động sản xuất hoặc đến giao dịch với các cơ quan nhà nước. “Hiện tại, xã Nghĩa Hòa chưa xảy ra tình trạng hạn hán trên cây trồng. Nhưng do nguồn nước hạn chế nên người dân tưới cho cây trồng tốn thời gian hơn, chi phí cũng cao hơn”-ông Thành thông tin.



Còn tại Đak Đoa, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Hiện nay, hơn 280 ha lúa Đông Xuân đã bị hạn. Ngoài ra, một số khu vực cũng thiếu nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày. Trước thực tế đó, Phòng thường xuyên vận động người dân triển khai sản xuất bình thường theo tiến độ, tập trung các giải pháp chống hạn cho cây trồng. Hiện người dân đang thu hoạch một số diện tích lúa Đông Xuân trà sớm, còn đối với lúa đại trà đang ở giai đoạn làm đòng, trổ bông. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu cầu người dân khi sản xuất nên làm theo hộ gia đình, không tụ tập đông người và áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế”-ông Nguyễn Kim Anh cho hay.

Ở Krông Pa, theo ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, hiện nay, một số cây trồng vụ Đông Xuân đã đến thời kỳ thu hoạch như: cây thuốc lá, lúa trà sớm, mì, rau đậu các loại. Do đó, người dân vẫn phải ra đồng thu hoạch cho kịp tiến độ. Song trong quá trình lao động sản xuất, người dân địa phương đã tuân thủ nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19.



GIA HƯNG