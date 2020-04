Nông dân Chư Răng liên kết tạo nguồn lúa giống chất lượng

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2019-2020, nông dân xã Chư Răng (huyện Ia Pa) ký hợp đồng với doanh nghiệp để sản xuất lúa giống xác nhận TBR-1. Kết quả, bà con nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha. Việc liên kết sản xuất lúa giống đang mở ra cơ hội tăng thu nhập cho nhiều nông dân khi tham gia Nông hội lúa giống trong các vụ gieo trồng tiếp theo.

Nông dân Ia Pa liên kết sản xuất lúa giống

Lúa giống Thái Bình trên đồng đất Tây Nguyên



Mấy năm gần đây, huyện Ia Pa đã sản xuất ổn định trên 3.000 ha lúa nước 2 vụ. Tuy nhiên, năng suất, chất lượng hạt lúa chưa cao và thiếu tính bền vững do người dân sử dụng nhiều giống lúa khác nhau, có chất lượng gạo không cao, giá bán thấp. Ngoài ra, một số nông dân còn sử dụng lúa giống không rõ nguồn gốc để gieo trồng khiến ruộng lúa dễ bị sâu bệnh.

Mô hình sản xuất lúa giống TBR-1 cấp xác nhận tại xã Chư Răng cho thu nhập cao. Ảnh: Đ.P





Để khắc phục tình trạng đó, trong vụ Đông Xuân 2019-2020, UBND huyện Ia Pa cho phép Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed-Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên và UBND xã Chư Răng triển khai mô hình sản xuất lúa giống TBR-1 cấp xác nhận trên cánh đồng thôn Bình Tây. Theo đó, Công ty ký hợp đồng với 4 hộ nông dân để sản xuất lúa giống TBR-1. Công ty cho nông dân ứng trước lúa giống nguyên chủng để gieo sạ, đến khi thu hoạch thì khấu trừ lại; đồng thời cam kết bao tiêu sản phẩm lúa giống xác nhận do người dân làm ra với giá cao hơn thị trường 500 đồng/kg. Các hộ nông dân tham gia mô hình phải góp chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngày công lao động…



Ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa theo quy trình “3 giảm, 3 tăng” (ICM), “4 cùng” cho các hộ tham gia mô hình. Trong suốt vụ sản xuất, Trung tâm cử cán bộ kỹ thuật cùng với nhân viên Công ty theo sát nông dân để hướng dẫn cách thức chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Nhờ đó, sau 105 ngày gieo sạ, ruộng lúa đã được thu hoạch, năng suất đạt 10-12 tấn/ha, cao hơn hẳn ruộng lúa đối chứng gieo sạ giống TH6 theo phương pháp truyền thống gần 2 tấn/ha.



Ông Nguyễn Viết Kiên-Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Răng-cho biết: Giống lúa TBR-1 nguyên chủng được Công ty cho mượn gieo sạ theo tiêu chuẩn 13 kg/sào. Đến khi thu hoạch được lúa giống xác nhận, bà con có thể sử dụng để làm lúa giống sản xuất cho 2 vụ tiếp theo. Áp dụng quy trình kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và phương pháp “4 cùng” nên nông dân được lợi nhiều thứ. “Trước đây, bà con gieo sạ 180-200 kg giống/ha, giờ giảm xuống còn 130 kg/ha. Lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cũng giảm nhiều. Ruộng lúa gieo sạ thưa hơn đỡ tốn giống mà cây lúa vẫn phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, cho năng suất đạt 10-12 tấn/ha (trước đây chỉ đạt 8 tấn/ha)”-ông Kiên nói.



Điều đặc biệt là lượng lúa giống do các hộ tham gia mô hình sản xuất ra được người dân tranh nhau mua về làm giống. Ông Kiên cho biết thêm: “Tôi trồng 2 ha lúa TBR-1, cho thu hoạch tổng cộng 24 tấn lúa giống xác nhận, được bà con đăng ký mua rất nhiều. Phía Công ty cam kết mua toàn bộ với giá 6.000 đồng/kg lúa tươi, cao hơn thị trường 1.000 đồng/kg”.

Lúa giống TBR1 cấp xác nhận do nông dân xã Chư Răng sản xuất được đanh sgias đạt chất lượng tốt. Ảnh: Đức Phương







Bà Đoàn Thị Phú Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa: Giống lúa TBR-1 cho năng suất hơn 10 tấn/ha, hạt gạo tròn, nhiều tinh bột, là loại gạo để chế biến. Nông dân đạt doanh thu hơn 40,8 triệu đồng/ha, trừ chi phí sản xuất còn lãi hơn 20,8 triệu đồng/ha, cao hơn ruộng lúa sản xuất giống TH6 đối chứng gần 14 triệu đồng/ha.

Còn ông Nguyễn Viết Nghĩa phấn khởi cho hay: Gia đình ông có hơn 3 ha lúa, trong đó, ông dành 2,5 ha tham gia mô hình trồng lúa TBR-1. Vụ vừa qua, cây lúa phát triển tốt, năng suất đạt trên 11 tấn/ha, sản lượng đạt 27,5 tấn. Sau khi bán cho Công ty với giá 6.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông Nghĩa lãi gần 60 triệu đồng/2,5 ha, cao hơn 14 triệu đồng/ha so với ruộng lúa giống TH6 bên cạnh. “Nhiều nông dân trong xã đến xem ruộng lúa trĩu bông của tôi. Họ rất thích và đăng ký mua lúa giống xác nhận do tôi sản xuất ra để vụ sau trồng tiếp. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nên khi bước vào sản xuất lúa giống cũng không thấy bỡ ngỡ, vất vả hơn là mấy. Chỉ cần khi đi thăm ruộng, mình chú ý nhổ bỏ các bông lúa giống khác bị lẫn vào ruộng là được”-ông Nghĩa chia sẻ.



Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed-Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên đã thu mua 70 tấn lúa giống xác nhận TBR1 do bà con làm ra. Số lúa còn lại hơn 20 tấn đang được bà con nông dân tại địa phương trao đổi với nhau để làm giống sản xuất cho các vụ tiếp theo.



Từ thành công bước đầu của nhóm hộ trồng lúa giống, vừa qua, UBND xã Chư Răng đã thành lập Nông hội sản xuất lúa giống với 10 thành viên là nông dân ở thôn Bình Tây. Ông Phạm Quốc Cường-Chủ tịch UBND xã Chư Răng-thông tin: “Vừa qua, tại hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình, nhiều hộ nông dân tỏ ra rất háo hức với việc sản xuất lúa giống. Đại diện Công ty ThaiBinh Sheed cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ nông dân trong việc sản xuất lúa giống và bao tiêu sản phẩm cho bà con trong các vụ tiếp theo”.



ĐỨC PHƯƠNG