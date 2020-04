Đẩy mạnh sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Thực hiện nghị quyết này, ngành nông nghiệp và các địa phương đang đẩy mạnh phát triển cả về diện tích lẫn sản lượng, đặc biệt chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.





Tiềm năng to lớn



Huyện Đak Pơ có diện tích rau xanh lớn nhất tỉnh với hơn 6.778 ha, trồng trên 40 chủng loại rau. Trên địa bàn huyện có 1 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thu mua các sản phẩm rau xanh và 1 HTX dịch vụ vận tải hỗ trợ vận chuyển rau xanh đến nơi tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh, thành như: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho biết: “Thời gian qua, do thường xuyên nắng hạn nên người dân đã chủ động chuyển đổi những diện tích mía và lúa kém hiệu quả sang trồng rau, cây ăn quả. Hiện ngoài hơn 6.778 ha rau, toàn huyện có 4.440 ha cây ăn quả. Huyện cũng đã quy hoạch được khu sản xuất cây ăn quả tập trung tại khu vực núi Đá Lửa (xã Cư An) với diện tích 300 ha”.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của anh Phạm Xuân Hưng (xã Đak Yă, huyện Mang Yang). Ảnh: L.N





Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho hay: Chư Prông có nhiều tiềm năng về phát triển cây ăn quả và sản xuất rau xanh. Toàn huyện có khoảng 2.300 ha rau xanh và 1.690 ha cây ăn quả. Để khai thác nguồn nước tưới từ công trình thủy lợi Ia Mơr, huyện đang đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư triển khai sản xuất rau công nghệ cao. Địa phương cũng đang đề xuất Chính phủ cho phép chuyển đổi khoảng 8.500 ha đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp, trong đó sẽ sử dụng khoảng 2.500 ha để sản xuất rau công nghệ cao. Bước đầu đã có một số doanh nghiệp vào khảo sát để triển khai dự án đầu tư.



Tương tự, huyện Kbang cũng có tiềm năng lớn về sản xuất rau và cây ăn quả. Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, để thúc đẩy phát triển sản xuất, năm 2020, huyện dự kiến hỗ trợ cho 1 HTX trên địa bàn xã Đông triển khai mô hình trồng rau theo hướng VietGAP. “Còn về cây ăn quả, toàn huyện có hơn 1.100 ha được người dân trồng xen trong vườn cà phê và một ít trồng thuần. Bước đầu cho thấy, cây ăn quả rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhất là các loại cây có múi. Huyện đang dần hình thành vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả và liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai”-ông Tình cho hay.

Người dân huyện Đak Pơ sản xuất rau theo hướng VietGAP. Ảnh: Lê Nam





Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị



Theo Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, việc phát triển sản xuất rau, hoa, cây ăn quả phải gắn với nhu cầu thị trường, các nhà máy chế biến của tỉnh. Đồng thời, phải phù hợp với lợi thế của từng vùng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhân lực, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, phải đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng rau xanh an toàn, hoa đẹp, trái cây thơm ngon mang đậm nét riêng của vùng đất.



Bà Nguyễn Tuyết Hoa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (huyện Đak Pơ) cho hay: Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2018 với mong muốn bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng được mùa mất giá để cho nông dân an tâm sản xuất. Hiện thành viên HTX đang sản xuất 7 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP và mục tiêu đến cuối năm sẽ liên kết với 200 hộ dân sản xuất khoảng 50 ha rau VietGAP. Đặc biệt, HTX đang hướng tới sản xuất rau các loại đạt tiêu chuẩn hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. “Chúng tôi đã làm việc được với một số công ty về việc bao tiêu sản phẩm nhưng HTX lại đang thiếu quỹ đất lớn để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, vấn đề nguồn nước tưới cũng là khó khăn cần giải quyết để sản xuất ổn định hơn. Do đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để HTX làm tốt trong liên kết, tiêu thụ sản phẩm rau xanh của bà con trên địa bàn huyện Đak Pơ”-bà Hoa chia sẻ.

Mô hình sản xuất rau thủy canh của ông Nguyễn Văn Hưng (thôn An Tân Sơn, xã Tân An). Ảnh: Lê Nam





Hàng năm, Gia Lai có trên 27.000 ha rau, hoa các loại (tập trung nhiều ở An Khê, Đak Pơ, Pleiku) và gần 14.900 ha cây ăn quả (bơ, sầu riêng, mít, chuối, thanh long, chanh dây).



Theo ông Trần Công Quang-Phó Giám đốc phụ trách nông nghiệp Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai: “Hiện tại, tổ hợp nhà máy chế biến nông sản hiện đại của Công ty đang hoạt động với 3 dây chuyền sản xuất tự động hóa gồm: dây chuyền sản xuất nước quả cô đặc và nước quả tự nhiên công suất 20.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất rau quả đông lạnh có công suất 22.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất rau quả đồ hộp với công suất 10.000 tấn/năm. Công ty đã triển khai mở rộng vùng nguyên liệu đến các địa phương trên địa bàn tỉnh khoảng 1.665 ha chanh dây, 162 ha dứa, 145 ha bắp ngọt, 72 ha đậu tương, 46 ha chuối tiêu hồng”. Cũng theo ông Quang, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Công ty tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu lên khoảng 2.000 ha bắp ngọt, 1.000 ha đậu tương, rau chân vịt và cây ăn quả khác, 10.000 ha chanh dây. Đến năm 2030, các địa phương đăng ký phát triển vùng nguyên liệu cho Công ty khoảng 8.571 ha, trong đó có 5.434 ha bắp ngọt, 3.137 ha đậu tương, rau chân vịt và cây ăn quả khác.



Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Trên tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Chi cục đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển sản xuất rau, hoa, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá lại thực trạng sản xuất rau, hoa, cây ăn quả của từng địa phương. Trong đó, tập trung đánh giá cụ thể nhu cầu mở rộng diện tích, định hướng, khuyến cáo nhân dân chuyển đổi cây trồng, nhất là chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng rau, hoa, cây ăn quả trong thời gian đến.



Theo ông Khải, đại diện ngành nông nghiệp tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác liên kết, tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, trái cây cho người dân theo chuỗi giá trị. Mục đích là thúc đẩy việc đưa sản phẩm rau, hoa, trái cây Gia Lai vào các siêu thị trong nước và xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, nhất là thị trường tiềm năng như: Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các nước EU, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. “Thời gian tới, các địa phương cần chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cấp mã số vùng trồng gắn với quảng bá và phát triển du lịch nông nghiệp, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh”-ông Khải cho biết thêm.

LÊ NAM