9X bảnh trai cất bằng kỹ sư về trồng vườn dưa, ai nhìn cũng mê

Thay vì trồng các loại cây truyền thống tại địa phương như: Lúa, ngô, sắn… anh Đặng Thọ Sáng (SN 1993, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã lựa chọn mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng để khởi nghiệp. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.





Đi lên từ thất bại



Với ước vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình trang trại nông nghiệp công nghệ cao (CNC), anh Đặng Thọ Sáng đã "cất bằng" kỹ sư xây dựng quyết định về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.





Anh Sáng chăm sóc dưa trong vườn của mình. Ảnh: NVCC





Bước đầu, anh tìm hiểu thông tin về nông nghiệp CNC, trồng rau trong nhà lưới trên mạng internet, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn tại địa phương và không ngần ngại đi đến các mô hình trồng rau tại các tỉnh bạn để học hỏi. Sau quá trình tìm tòi, Sáng đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, khung sắt và hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng dưa hấu trên diện tích 500m2. Do chưa có kinh nghiệm nên thất bại nhiều hơn thành công.



Trong lúc gặp khó khăn định bỏ cuộc, anh Sáng được Hội Nông dân huyện Nghi Lộc và T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ, tiếp sức. Hiện mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Đặng Thọ Sáng được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000m2, gồm 2 nhà màng (mỗi nhà 1.000m2) và 1 nhà chờ (ươm cây giống, chứa vật tư, thay giá thể…) với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.



Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên vườn dưa của anh Sáng hiện nay phát triển rất tốt. Chỉ sau 75 ngày trồng, vườn dưa thu hoạch trên 6 tấn trái, trọng lượng từ 1,2-1,6kg/trái.



“Với 2 nhà màng, tôi trồng 6.000 bầu. Đợt đầu tiên thu hoạch khoảng 6 tấn trái, bán cho thương lái ở TP.Vinh với giá từ 60.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi trên dưới 200 triệu đồng” - anh Sáng chia sẻ.



Theo anh Sáng, việc trồng dưa lưới trong nhà màng có nhiều ưu điểm như: Quản lý cây trồng tốt hơn, giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập, nông dân giảm chi phí do ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Ngoài ra, việc sử dụng phương thức tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel còn cho chất dinh dưỡng từ phân bón và lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc.



Tiếp tục nhân rộng mô hình



Đến nay, sau gần 2 vụ sản xuất dưa lưới, anh Đặng Thọ Sáng đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và tìm kiếm được thị trường tiêu thụ ổn định ở TP. Vinh. Theo anh Sáng, mặc dù vốn đầu tư ban đầu tương đối cao nhưng bù lại, mô hình cho thu nhập ổn định.



Hiện tại trang trại trồng rau CNC của Sáng cũng là trang trại đầu tiên của xã Nghi Trường áp dụng công nghệ Israel vào nông nghiệp, được nhiều người đến tham quan và học hỏi. Chính vì vậy, lãnh đạo địa phương đã đánh giá đây là mô hình có triển vọng về hiệu quả kinh tế, góp phần tạo điều kiện cho người dân địa phương tiếp cận kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.



Tại Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh sáng là 1 trong 20 thanh niên được tuyên dương "Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi". Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình trồng dưa lưới của anh Sáng còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn.



Ông Nguyễn Đình Thống-Chủ tịch UBND xã Nghi Trường cho biết: “Địa phương đánh giá rất cao mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của hộ gia đình anh Đặng Thọ Sáng. Ngoài việc phát triển kinh tế hộ gia đình còn hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Địa phương cũng ủng hộ việc nhân rộng mô hình phát triển kinh tế của anh Sáng trên địa bàn.





