Nông dân Gia Lai phấn khởi vì được mùa điều

(GLO)- Nhờ thời tiết thuận lợi và được chăm sóc tốt nên cây điều ở các huyện biên giới Đức Cơ, Ia Grai (Gia Lai) cho năng suất khá cao. Điều này khiến bà con nông dân rất phấn khởi dù giá điều hiện đang giảm so với vụ trước.

Huyện Đức Cơ có khoảng 4.500 ha điều, tập trung nhiều tại các xã: Ia Dom, Ia Nan. Thời điểm này, nông dân nơi đây đang bắt tay thu hoạch điều. Ai cũng phấn khởi vì năng suất điều đạt cao hơn vụ trước rất nhiều.

Vừa nhanh tay nhặt những trái điều chín đỏ trong vườn, anh Siu Biu (làng Mook Trang, xã Ia Dom) vừa vui mừng cho biết: “Nhờ thời tiết thuận lợi nên vườn điều 3 ha của gia đình mình vụ này đậu nhiều quả. Năm trước, 1 ha chỉ thu được 1 tấn thì vụ này ước đạt gần 1,5 tấn. Điều được mùa sẽ giúp gia đình mình có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”.

Gia đình anh Siu Biu (làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đang thu hoạch điều. Ảnh: N.T

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Ánh (thôn Đức Hưng, xã Ia Nan) cũng chuẩn bị thu hoạch 5 ha điều đang thời kỳ chín rộ. Theo tính toán của ông Ánh, gia đình ông sẽ thu hoạch được 8 tấn điều/5 ha. Với giá điều hiện tại là 28.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình ông sẽ thu được 220 triệu đồng, tăng 120 triệu đồng so với vụ trước.

Tại huyện Ia Grai, địa phương có diện tích điều lớn nhất tỉnh với khoảng 6.000 ha, bà con nông dân cũng đang bước vào mùa thu hoạch. Theo ước tính của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, sản lượng điều của năm nay sẽ cao hơn năm 2018. Diện tích điều trên địa bàn huyện sẽ chín rộ trong khoảng 1 tháng tới.

Bà Nguyễn Thị Loan (thôn 8, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết: “Với lượng trái đậu đều như năm nay, năng suất điều chắc chắn sẽ cao hơn năm trước. Năm nay, năng suất điều của gia đình tôi dự kiến đạt gần 2 tấn/ha, cao gấp đôi so với vụ trước. Thời điểm này, giá điều đang giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước nhưng tôi hy vọng vào chính vụ, giá sẽ cao hơn để nông dân có một vụ mùa bội thu”.

Trong niềm vui được mùa, người trồng điều cũng có chút ngậm ngùi khi giá điều hiện chỉ đạt 26.000-28.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (36.000-42.000 đồng/kg). Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ-nhận định: “Cây điều năm nay được mùa do thời tiết thuận lợi, ít sương muối. Đồng thời, người dân đã được tập huấn kỹ thuật chăm sóc vườn cây, đặc biệt là các hộ trồng thâm canh và thực hiện theo dự án nên điều đạt năng suất cao. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc và các nước châu Âu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nCoV nên giá điều giảm. Cùng với đó, người thu mua cũng tích trữ điều hạn chế khiến giá mặt hàng này vào chính vụ không cao”.

Cũng theo ông Tư, chính quyền địa phương đã cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân ổn định tâm lý, tiến hành thu hoạch đúng thời vụ, tập trung chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, sau thu hoạch, bà con cần phát tỉa cành khô, xử lý thuốc bảo vệ thực vật, bón phân định kỳ để phục hồi vườn cây, giúp cây điều phát triển. Đối với những cây điều không ra trái, kém chất lượng, nông dân nên ghép cải tạo hay trồng giống mới để năng suất ổn định trong năm tới.