Kbang: Năng suất mía giảm 50%

(GLO)- Đến thời điểm này, nông dân huyện Kbang đã thu hoạch 2.134 ha mía, đạt 24,5% diện tích.

Nông dân huyện Kbang thu hoạch mía. Ảnh: N.S

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, tiến độ thu hoạch mía niên vụ này chậm hơn mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết. Năm nay, do lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài dẫn đến cây mía kém phát triển, không vươn lóng được nên năng suất mía bình quân chỉ đạt 35 tấn/ha, giảm 50% so với những niên vụ trước.

Giá mía thu mua tại các nhà máy đường niên vụ này là 800 đồng/kg/10 chữ đường. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí đầu tư, người trồng mía không có lãi.