Giá cà phê hôm nay 13/2: Giảm 200 đồng/kg toàn vùng Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay 13/2 có mức giảm nhẹ 200 đồng/kg toàn vùng Tây Nguyên, dao động từ 30.400-30.800 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng thấp nhất và cao nhất tại Đắk Lắk.



Tây Nguyên cải tạo diện tích cà-phê



Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng 30.400 - 30.800 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng thấp nhất và cao nhất tại Đắk Lắk, theo giacaphe.com.



Giá cà phê tại các kho quanh cảng TP HCM giảm 12 USD/tấn lên 1.367 USD/tấn.









Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 16 USD, xuống 1.261 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 12 USD, còn 1.287 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.



Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tăng liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 0,15 cent/lb, lên 100,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 0,2 cent/lb, lên 102,75 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.



Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 12/2019 đạt 10,3 triệu bao so với 10,27 triệu bao trong tháng 12/2018.



Xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 giảm 5,8% xuống 29,01 triệu bao so với 30,78 triệu bao trong cùng kì năm 2018 - 2019.





Trong giai đoạn này, các lô hàng cà phê arabica giảm 10,1% xuống còn 18,28 triệu bao nhưng xuất khẩu robustas tăng 2,7% lên 10,73 triệu bao.



Giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu do đầu cơ và quỹ gia tăng bán ròng lên mức rất cao. Không loại trừ Brasil, nhà sản xuất Robusta lớn thứ 2 thế giới đẩy mạnh bán hàng giao sau, khi họ sắp thu hoạch vụ mùa mới và tỷ giá đồng Reais hiện ở mức có lợi để bán hàng xuất khẩu. Đồng thời sự yếu kém của kinh tế khu vực Eurozone, nhất là báo cáo số liệu công nghiệp Đức tháng 12 giảm cũng khiến sức mua đầu cơ tại sàn London suy yếu.



Trái lại, giá cà phê Arabica tiếp tục thu hẹp mức cách biệt, sàn New York bật tăng liên tiếp sau khi giảm về mức 2 con số như thị trường suy đoán, đã thu hút dòng vốn đầu cơ quay trở lại với khối lượng giao dịch tăng lên rất cao.



Giá vàng chững lại, giá dầu thô sụt giảm là cơ hội dành cho giá cà phê, trong khi ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 3 cũng sắp tới gần.



Theo Hoàng Phúc (Vietnamdaily)