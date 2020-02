Đak Pơ: Người trồng mía thất thu

(GLO)- Giá thu mua mía nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê niên vụ 2019-2020 tăng nhẹ so với vụ trước. Tuy nhiên, nắng hạn kéo dài khiến cây mía giảm năng suất nên nông dân huyện Đak Pơ, Gia Lai vẫn không có lãi, thậm chí lỗ vốn.

Gia đình bà Bùi Thị Ấn (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) có 20 ha mía. Những năm trước, với diện tích này, gia đình bà thu được hơn 1.800 tấn mía/vụ. Nhưng năm nay, do nắng hạn, mía kém phát triển, gia đình bà ước chỉ thu được khoảng gần 800 tấn mía. Bà Ấn buồn bã cho biết: “Đến giờ, tôi cũng mới chỉ thu hoạch được hơn 5 ha. Cây mía ngắn ngủn, chỉ bằng khoảng một nửa so với năm ngoái. Từ trước Tết đến giờ, trời nắng nên mía cũng khô hết rồi. Riêng giá mía vụ này nhích hơn một chút so với vụ trước, đạt 800 ngàn đồng/tấn mía 10 chữ đường. Tuy nhiên, do mía giảm năng suất nên trừ hết tiền phân, giống, công thu hoạch, vận chuyển thì vẫn lỗ”.

Người dân Đak Pơ thu hoạch mía. Ảnh: N.H



Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ: “Trước tình hình khó khăn của cây mía như hiện nay, chúng tôi đang tích cực định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng tham gia xây dựng các chuỗi liên kết giá trị để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên làm việc với Nhà máy Đường An Khê để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía cho nông dân”.



Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Văn Trọng (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) cho hay, mức giá 800 ngàn đồng/tấn mía 10 chữ đường là giá thu mua tại nhà máy, có hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển. Nhưng trên thực tế, do phải thông qua các đại lý, thương lái nên giá mía người nông dân bán chỉ còn ở mức 500-550 ngàn đồng/tấn. “Năm nay, gia đình tôi có 1 ha mía, năng suất đạt 45 tấn. Sau khi trừ các khoản như công chặt, bốc, vận chuyển, gia đình tôi thu được 22 triệu đồng, nếu đem trừ tiền cày, giống, phân bón, thuốc cỏ thì coi như hết sạch. Ở đây nhà nào cũng vậy do năm nay mía mất mùa. Mía chặt xong rồi, nắng hạn thế này cũng không thể bỏ phân nên khó tái sinh gốc”-ông Trọng nói.

Niên vụ 2019-2020, diện tích mía của huyện Đak Pơ đã giảm từ trên 8.000 ha xuống còn hơn 6.500 ha do nông dân bỏ mía chuyển sang các loại cây trồng khác. Hiện tại, nhiều rẫy mía của địa phương đã khô vàng và trổ cờ trắng xóa. Tính đến giữa tháng 2, nông dân mới thu hoạch được 1.795 ha mía, tức chỉ khoảng 26,7% diện tích. Anh Nguyễn Quốc Thắng (thôn 5, xã An Thành) lo lắng: “Với tình hình này, nhiều khả năng vụ thu hoạch mía phải đến hết tháng 4 mới xong. Việc chậm thu hoạch sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vụ sau vì mía trồng mới thì đã muộn thời vụ, còn mía cũ thì khó tái sinh gốc”.

Ông Trần Minh Đức-Chủ tịch UBND xã An Thành-cho biết: “Cây mía hết mất giá lại mất mùa liên tục khiến địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động nông dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đơn cử như cánh đồng mía lớn tại làng Bút vừa vận động xây dựng được thì gặp cảnh thất thu nên bà con đã bỏ mía để chuyển sang trồng hoa màu. Chúng tôi chỉ còn cách định hướng cho bà con chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống”.