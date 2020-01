Ngành nông nghiệp Gia Lai: "Sống chung" với khó khăn thách thức

Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 của tỉnh ước đạt 28.521 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 5,29% so với năm 2018. Trong đó, nông nghiệp tăng 5,1%; lâm nghiệp giảm 5,5%; thủy sản tăng 4,3% so với năm 2018. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 533.441 ha, đạt 99,5% kế hoạch, giảm 0,4% so với năm 2018. Tổng đàn gia súc 708.962 con (trâu 14.410 con, bò 385.806 con, heo 308.746 con).