Không để thiếu tiền mặt dịp Tết

(GLO)- Để đảm bảo hoạt động lưu thông tiền mặt thông suốt dịp Tết Nguyên đán 2023, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại chủ động cung ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho khách hàng, tiếp quỹ kịp thời cho hệ thống máy ATM đảm bảo máy hoạt động 24/24 giờ.





Với tinh thần chủ động cung ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch tiền mặt cho khách hàng dịp Tết, Agribank Đông Gia Lai đã lên kế hoạch đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ cho 30 máy ATM và CDM. Trong đó, riêng địa bàn TP. Pleiku có 1 máy CDM, 4 máy ATM; số máy còn lại tại các huyện: Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh và thị xã An Khê. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-khẳng định: “Chi nhánh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao dịch, chi trả tiền mặt cho khách hàng khi giao dịch tại quầy và tại hệ thống máy ATM, CDM. Chúng tôi chủ động dự trữ đủ cơ số, mệnh giá, bố trí cán bộ trực và tăng số lần tiếp quỹ cho các máy ATM, CDM, nhất là trong thời gian 1 tuần trước Tết nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ tiền mặt phục vụ nhu cầu của người dân”.

Các ngân hàng thương mại đảm bảo hệ thống máy ATM, CDM hoạt động thông suốt để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người dân trong dịp Tết. Ảnh: Sơn Ca



Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh về công tác an toàn kho quỹ và đáp ứng nhu cầu tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2023, Vietcombank Bắc Gia Lai đã phân công trực lãnh đạo và bộ phận chuyên môn theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống máy ATM. Ông Trần Anh Thắng-Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai-cho biết: “Chi nhánh hiện có 9 máy ATM bố trí tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ. Toàn bộ máy hoạt động thông suốt 24/24 giờ đảm bảo phục vụ nhu cầu rút tiền mặt gia tăng đột biến của khách hàng trong thời gian trước Tết. Trong thời gian nghỉ Tết, chúng tôi vẫn bố trí nhân sự chuyên môn kiểm tra theo dõi tồn quỹ, tiếp quỹ kịp thời, không để máy ATM hết tiền”.



Nhằm đảm bảo cho việc lưu thông tiền mặt được thông suốt trong dịp Tết, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã thực hiện chi mệnh giá các loại tiền đã qua lưu thông và tiền mới cho các chi nhánh ngân hàng thương mại, nhất là tiền mệnh giá nhỏ nhằm đảm bảo đủ cơ cấu tiền trong lưu thông. Đối với tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 20.000 trở xuống, các chi nhánh ngân hàng đảm bảo đúng mục đích chi cho lưu thông, không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân gom tiền mới để đổi tiền, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-thông tin: “Thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhu cầu lưu thông tiền mặt của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đều tăng cao. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại phải đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống; chủ động cân đối lượng tiền trong hệ thống máy ATM, cung ứng đầy đủ các mệnh giá tiền đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng, không để xảy ra tình hình thiếu tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn”.



Toàn tỉnh hiện có 206 máy ATM, CDM và 1.017 máy POS. Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại như: thanh toán bằng thẻ qua ATM, CDM, POS, QR Code, VietQR, Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử... mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích cũng như phục vụ tốt hơn các nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng.



SƠN CA