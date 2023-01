Giá vàng hôm nay 13-1: Tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay, 13-1, tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, giá trị của đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.



Giá vàng hôm nay 1-1: Bất ngờ chênh lệch giá mua - bán ngày đầu năm

Đồng USD giảm giá rất sâu, giá dầu thô lao lên 78 USD/thùng tạo động lực cho giá vàng hôm nay khởi sắc.



Giá vàng thế giới lúc 6 giờ ngày 13-1 giao dịch tại 1.897 USD/ounce, tăng 21 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.876 USD/ounce.



Đêm qua, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12- 2022 hàng năm tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2011, phù hợp với dự báo của thị trường.



Như vậy, so với mức tăng của tháng 11-2022 là 7,1%, CPI hàng năm tại Mỹ đã giảm 0,6 điểm% cho thấy lạm phát tại quốc gia đang giảm mạnh.



Giới phân tích nhận định lạm phát chậm lại làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ tăng lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 2-2022. Đây sẽ là tin tốt cho kinh tế toàn cầu, đồng thời mở ra triển vọng nhu cầu về kim loại quý có thể tăng trong năm 2023.



Phản ứng các thông tin trên, USD giảm giá rất sâu, đồng thời lãi suất trái phiếu Mỹ xuống còn 3,4%/năm, giá dầu thô lao lên 78 USD/thùng, tạo động lực cho giá vàng hôm nay khởi sắc.



Diễn biến trên thị trường cho thấy, khi dữ liệu CPI của Mỹ loan đi toàn cầu, giới đầu tư vàng đã tăng sức mua. Giá vàng thế giới từ 1.880 USD/ounce vọt lên 1.906 USD/ounce lúc 21 giờ ngày 12-1.



Tuy vậy, đây là thời điểm cho những người chuyên lướt sóng vàng kiếm lời. Theo đó, họ ra tay bán khống vàng rồi chờ giá giảm sẽ mua lại hưởng chênh lệch. Lập tức, giá vàng giảm 11 USD xuống còn 1.885 USD/ounce.



Với mức giá này, những người đã bán khống bắt đầu mua vào. Giá vàng hôm nay của thế giới tăng trở lại và đến 6 giờ ngày 12-1 giao dịch tại 1.897 USD/ounce.



Trước đó, tại Việt Nam, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 12-1 giá vàng thế giới chỉ biến động nhẹ nên trong khoảng thời gian này, giá vàng SJC chỉ tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67 triệu đồng/lượng.









Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Tấn Đạt)