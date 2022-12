Kbang thu ngân sách đạt 613 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên.





Đến nay, huyện Kbang có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết. Tốc độ tăng giá trị sản xuất hơn 8%, vượt 0,031% Nghị quyết (tăng 0,071% so với năm 2021). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch phù hợp. Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/năm, đạt 100% Nghị quyết. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát hiện 55 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng (giảm 22 vụ so với cùng kỳ); xử lý 59 vụ; triển khai công tác trồng rừng, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm theo kế hoạch. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện hơn 124 tỷ đồng; ước đến ngày 31-12, khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn giao và tỷ lệ giải ngân đạt 72,68% kế hoạch vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh





Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 613 tỷ đồng, đạt 156,25% dự toán (tăng 23,53% so với năm 2021); trong đó, thu ngân sách địa phương đạt hơn 55 tỷ đồng, vượt hơn 19% Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 13,98% (không đạt chỉ tiêu nghị quyết). Toàn Đảng bộ kết nạp được 116 đảng viên (vượt 5,54% Nghị quyết); thành lập mới 1 chi ủy chi bộ, đến nay 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy.



Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp khắc phục các hạn chế; đề ra chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,05%; thu ngân sách trên địa bàn hơn 57 tỷ đồng; thu nhập bình quân 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 còn 11,63%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 87%; kết nạp mới 110 đảng viên…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đề nghị: Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, huyện Kbang cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng lao động tại chỗ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; đầu tư phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực... đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…



HỒNG HẠNH