Giá vàng hôm nay 14-12: Tăng dữ dội khi lạm phát tại Mỹ giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, 14-12, tăng mạnh khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn so với dự báo, giá trị đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong gần 6 tháng qua.



Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh 40 USD để lao lên 1.820 USD/ounce.



Đêm qua, giá vàng thế giới tăng hàng chục USD/ounce sau khi Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến việc lạm phát tăng ít hơn so với dự báo



Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11-2022 tại Mỹ chỉ tăng 0,1%, thấp hơn 0,2 điểm % so với dự báo là 0,3%. Tính ra, CPI tính theo năm của Mỹ tăng 7,1%, ít hơn 0,2% so với dự báo là 7,3%.



Theo giới phân tích, CPI tại Mỹ đi xuống cho thấy lạm phát đang giảm dần. Điều này sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm tốc độ tăng lãi suất nhiều hơn nữa vào năm 2023. Theo đó, đỉnh cao của việc tăng lãi suất tại Mỹ sẽ kết thúc trong năm này.



Phản ứng các thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… đồng loạt tăng điểm, đồng thời giá trị USD rơi xuống mức thấp nhất trong gần 6 tháng qua. Giá vàng hôm nay có động lực để bật tăng.



Giao dịch trên thị trường quốc tế cho thấy đầu ngày 14-12, giá vàng thế giới biến động không nhiều. Thế nhưng, khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ được loan đi toàn cầu, giới đầu cơ liền dồn vốn vào kim loại quý này.



Chỉ sau vài giờ giao dịch, giá vàng thế giới tăng mạnh 40 USD, từ 1.780 USD/ounce vọt lên 1.820 USD/ounce. Sau đó, giá vàng hôm nay của thế giới giảm nhẹ và đến 6 giờ ngày 14-12 tạm dừng tại 1.810 USD/ounce.









Trước đó, tại Việt Nam, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 13-12, giá vàng thế giới không tăng, giới đầu cơ trong nước mạnh tay bán ra nên giá vàng SJC giảm 250.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 69,9 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)