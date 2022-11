Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai tăng huy động vốn phục vụ người nghèo

(GLO)- Nhằm giữ ổn định nguồn vốn và đảm bảo cân đối các nguồn vốn cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đã quyết định điều chỉnh tăng lãi suất huy động vốn đối với tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý, mức lãi suất tối đa đối với cá nhân lên đến 7,4%/năm được áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tại Gia Lai, mức lãi suất huy động vốn mới được Ngân hàng CSXH tỉnh áp dụng từ cuối tháng 10-2022. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng dành cho cá nhân là 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,9%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng; 5,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng; 7,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Việc Ngân hàng CSXH điều chỉnh tăng lãi suất huy động là phù hợp với quy định và xu thế mặt bằng lãi suất chung toàn ngành ngân hàng hiện nay. Đây cũng là giải pháp cần thiết để thu hút và giữ ổn định cơ cấu nguồn vốn, đặc biệt là nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư.

Lãi suất huy động tăng đồng nghĩa số tiền lãi trả cho người gửi tiền cũng tăng tương ứng. Đây chính là động lực để ông Đinh Hy (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) tiếp tục gửi tiết kiệm với phương châm “kiến tha lâu đầy tổ”. Chia sẻ về việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH, ông Hy bộc bạch: “Nhờ tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn, tôi học hỏi được cách thức làm ăn, để dành tiền gửi tiết kiệm. Hàng tháng, tôi dành ra một số tiền để gửi vào Ngân hàng CSXH ngay tại điểm giao dịch xã. Làm như vậy, tôi vừa có vốn tích lũy, vừa có tiền lãi”.

Ngân hàng CSXH đẩy mạnh tuyên truyền về công tác huy động vốn thông qua các điểm giao dịch xã. Ảnh: Sơn Ca

Theo thông tin từ Ngân hàng CSXH tỉnh, tổng nguồn vốn đến cuối tháng 10-2022 đạt hơn 5.890 tỷ đồng, tăng hơn 607 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 857 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 179% kế hoạch); huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 344 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với đầu năm.

Một trong những đơn vị có số dư huy động tiền gửi tăng cao là Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Đoa. Theo đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất thực hiện đến cuối tháng 10-2022 là 48,738 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 225% kế hoạch). Trong đó, huy động tiết kiệm tiền gửi tổ chức-dân cư thực hiện gần 24 tỷ đồng, tăng 4,3 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 214,7% kế hoạch); tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 25 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 233,2% kế hoạch). Đánh giá về công tác huy động vốn tại địa phương, ông Nguyễn Văn Ngọc-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Đoa-cho rằng: “Nếu như trước đây, nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung ở địa bàn thị trấn thì hiện nay đã có sự tăng trưởng đồng đều ở các xã. Để đạt được kết quả này, Phòng Giao dịch đã tăng cường tuyên truyền thông qua điểm giao dịch xã, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đưa thông tin về công tác huy động kịp thời đến với người dân trên địa bàn”.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm cho người dân. Ảnh: Sơn Ca

Còn ông Nguyễn Đình Lý-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê thì cho biết: “Trên địa bàn huyện có nhiều ngân hàng cùng hoạt động nên việc huy động nguồn vốn có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên, với lợi thế có các tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, làng, tổ dân phố và thực hiện giao dịch cố định hàng tháng tại xã; đối tượng nhắm đến là các khoản tiết kiệm nhỏ, mức gửi linh hoạt nên trong thời gian qua, Phòng Giao dịch huyện luôn hoàn thành kế hoạch huy động vốn cấp trên giao. Đến nay, chúng tôi đã đạt 259% kế hoạch huy động năm 2022”.

Tính đến cuối tháng 10-2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 5.877 tỷ đồng, tăng hơn 601 tỷ đồng so với đầu năm; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 11,4% và đạt 96,2% kế hoạch được giao. Xung quanh vấn đề tăng lãi suất huy động và việc đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-thông tin: “Việc Ngân hàng CSXH tăng lãi suất huy động vừa là thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, vừa phù hợp với xu thế chung của hoạt động ngân hàng. Thông qua đợt điều chỉnh này giúp Ngân hàng CSXH giữ được khách hàng, giữ được nguồn vốn cũng như tập trung nguồn vốn, đảm bảo cân đối các nguồn lực để thực hiện cho vay. Một điểm khác biệt so với các ngân hàng thương mại là mặc dù tăng lãi suất huy động nhưng Ngân hàng CSXH không tăng lãi suất cho vay, vẫn đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.