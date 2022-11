Giá vàng hôm nay 11-11: Tăng mạnh nhất trong 2 tháng qua

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, đồng USD giảm giá sâu so với nhiều ngoại tệ khác, chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.





Giá vàng hôm nay của thế giới tăng một mạch 43 USD, từ 1.710 USD/ounce lên 1.753 USD/ounce





Đêm qua, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2022 tăng 7,7%, thấp hơn so với dự báo 8% và giảm 0,5 điểm % so với tháng trước là 8,2%. Số liệu này cho thấy dữ liệu liên quan đến lạm phát tại Mỹ đã giảm mạnh sau 6 lần quốc gia này tăng lãi suất lên tới 3,75%- 4% để hạ nhiệt lạm phát.



Phản ứng thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu tăng điểm rất mạnh. Tại phố Wall các chỉ số Dowjones tăng 1.201 điểm, S&P 500 tăng 207 điểm, Nasdaq tăng 760 điểm. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường đang dồn vào cổ phiếu, có thể bất lợi cho thị trường vàng



Thế nhưng, giá vàng thế giới vẫn tăng mạnh. Bởi lẽ khi lạm phát tại Mỹ đi xuống, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Nhất là khi tờ Wall Street Journal đưa tin FED có thể chỉ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % vào tháng 12, sau 4 lần liên tiếp tăng 0,75 điểm%



Theo đó, giới đầu tư tài chính từ chối nắm giữ đồng bạc xanh khiến USD giảm giá trên diện rộng, kéo theo lãi suất trái phiếu Mỹ lao xuống 3,85%. Giá vàng hôm nay có cơ hội để vọt lên.



Diễn biến trên thị trường cho thấy, đầu ngày 10-11, giá vàng thế giới biến động không nhiều. Thế nhưng, khi thông tin lạm phát tại Mỹ lan đi toàn cầu, "sức khỏe" của đồng USD sụt giảm…, giới đầu cơ liền đưa vốn vào kim loại quý.



Lập tức, giá vàng lúc 6 giờ ngày 11-11 tăng một mạch 43 USD, từ 1.710 USD/ounce lên 1.753 USD/ounce – mức giá cao nhất trong hơn 2 tháng qua.



Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 10-11, giá vàng thế giới biến động không đáng kể, sức mua yếu nên giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,3 triệu đồng/lượng.





Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)