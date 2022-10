SCB khẳng định việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

(GLO)- Chiều 8-10, Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Sài Gòn (SCB) đã có thông tin chính thức, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông không phải là cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SCB.

Ngày 8-10-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an thông tin đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông.

Như Báo Gia Lai điện tử ngày 8-10 đã đưa tin, tại Gia Lai, ngay từ sáng sớm ngày 8-10, rất đông người dân đến trụ sở của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Gia Lai tại số 78 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku để làm thủ tục rút tiền trước hạn. Đây là phản ứng của thị trường trước những thông tin đồn thổi tiêu cực về SCB xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 7 và 8-10.

Nhân viên SCB Chi nhánh Gia Lai tập trung điều tiết, sắp xếp phương tiện của khách hàng trước trụ sở trong sáng ngày 8-10. Ảnh: Sơn Ca

Trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh cho biết, đã chủ động nắm bắt tình hình và theo sát các diễn biến tại SCB Chi nhánh Gia Lai. Đồng thời, báo cáo nhanh tình hình về UBND tỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có thông cáo báo chí liên quan đến những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội về SCB. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền gửi trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

SCB cũng đã có thông cáo chính thức về sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và việc bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố. Về vụ việc này, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Đồng thời khẳng định, tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất.