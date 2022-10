Quỹ tín dụng nhân dân ở Gia Lai phát huy hiệu quả

(GLO)- Với việc kiện toàn bộ máy quản lý và không ngừng mở rộng rộng địa bàn hoạt động, các Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) trong tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho các thành viên và người dân.



Trụ sở Quỹ TDND thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư

Toàn tỉnh hiện có 6 quỹ TDND gồm: Trà Bá, Thắng Lợi (TP. Pleiku), An Khê (thị xã An Khê), Kon Dơng (huyện Mang Yang), Đak Đoa (huyện Đak Đoa) và Ia Kha (huyện Ia Grai). Các quỹ TDND này đều tổ chức hoạt động theo mô hình hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực cho vay vốn, dưới sự quản lý và giám sát của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Hệ thống quỹ TDND được tổ chức chặt chẽ, hoạt động minh bạch, mang lại quyền lợi cho các thành viên. Các quỹ TDND tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng số lượng thành viên tham gia hoạt động góp vốn, gửi tiền, vay vốn… Đến nay, các quỹ TDND có hơn 7.200 thành viên, trong đó có 2.610 thành viên vay gần 453 tỷ đồng. Tổng dư nợ của các quỹ TDND hơn 336 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hơn 1,6% (giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm 2021).



Quỹ TDND thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) được thành lập năm 1988. Đến nay, Quỹ đã tập hợp 970 thành viên, trong đó, hơn 400 thành viên đang vay vốn từ 10 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Các thành viên góp vốn, gửi tiền, vay vốn ngoài khu vực thị trấn Ia Kha còn có xã Ia Hrung, Ia Grăng. Năm 2022, Quỹ TDND thị trấn Ia Kha thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài chính, tín dụng, quản trị, điều hành và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm gần 1% tổng dư nợ (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước).



Nhờ có nguồn vốn đầu tư từ Quỹ TDND thị trấn Ia Kha, các thành viên có điều kiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả. “Năm nay, Quỹ hoạt động khá hiệu quả, tính thanh khoản tốt. 7 cán bộ, nhân viên của Quỹ có trình độ tin học và kinh nghiệm quản lý tài chính-ngân hàng... Hiệu quả hoạt động của Quỹ đạt khá hơn năm 2021 nên cán bộ, nhân viên có thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng"-ông Đỗ Ngọc Hữu-Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND thị trấn Ia Kha-thông tin.



Thành lập vào năm 1996, Quỹ TDND Trà Bá đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân 3 phường: Phù Đổng, Trà Bá và Chi Lăng (TP Pleiku). Đến nay, Quỹ TDND Trà Bá có 918 thành viên, trong đó có gần 300 thành viên đang vay vốn từ 20 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Được giải quyết vốn vay kịp thời, nhiều thành viên tổ chức sản kinh doanh hiệu quả.



Chị Lê Thị Thu Trang (tổ dân phố 5, phường Trà Bá) cho biết: “Nhờ được vay vốn từ Quỹ TDND Trà Bá mà gia đình tôi có thêm điều kiện thuận lợi để chăm sóc hơn 1 ha cà phê, hơn 2 sào cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có việc làm ổn định, gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”.



Ông Vũ Trường Sơn-Giám đốc Quỹ TDND Trà Bá-chia sẻ: “Các thành viên làm ăn thuận lợi, thực hiện nghĩa vụ thanh toán kịp thời, đúng quy định, tỷ lệ nợ xấu hiện chỉ còn 1% trên tổng dư nợ hơn 30 tỷ đồng. Quỹ TDND Trà Bá đang mở rộng hoạt động, tập trung hỗ trợ vốn cho người dân các làng: Ngol, Ngó, Khưn (phường Trà Bá), làng Ia Lang, Châm Nẻh, Ngol Tảh (phường Chi Lăng) để phát triển sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”.



Ông Nguyễn Thế Hùng-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-cho hay: “9 tháng qua, 100% quỹ TDND trên địa tỉnh hoạt động có lãi, nhiều quỹ đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới mức quy định. Quỹ TDND thực sự trở thành kênh huy động vốn và cho vay mang lại hiệu quả cao, nhất là ở các vùng nông thôn, góp phần hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở cơ sở”.



HOÀNG CƯ