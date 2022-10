Giá vàng hôm nay 27-10: USD ồ ạt giảm giá, vàng vọt lên

Giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh đồng USD bị bán tháo, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống dù các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất.



Giá vàng hôm nay 26-10: Bật tăng khi kinh tế Mỹ suy yếu

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc tăng 20 USD từ 1.655 USD lên 1.675 USD/ounce



Khoảng 6 giờ ngày 27-10, giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.665 USD/ounce, tăng 13 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Giá vàng hôm nay biến động trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Canada tăng thêm lãi suất 0,5 điểm %, thấp hơn so với dự kiến là 0,75%. Từ đó, thị trường kỳ vọng trong 2 đợt tăng lãi suất vào tháng 11 và tháng 12-2022, thay thế cho dự kiến mỗi đợt tăng 0,75 điểm %, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể chỉ tăng 0,5 điểm % để hạn chế đà tăng lạm phát



Phản ứng thông tin trên, giới đầu tư tài chính ồ ạt bán USD, khiến đồng tiền này giảm giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác. Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng xuống còn 4%/năm đã thúc đẩy nhiều người dồn vốn vào kim loại quý.



Giá vàng thế giới vì thế tăng 20 USD, từ 1.655 USD lên 1.675 USD/ounce. Tại mức giá, có lẽ những người chuyên lướt sóng đã chớp thời cơ chốt lời. Thế nên, giá vàng hôm nay của thế giới phải hạ nhiệt và đến 6 giờ ngày 27-10, giao dịch tại 1.665 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay ở nước ta sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo sức mua trong nước và xu hướng giá vàng thế giới.









Trước đó, trong ngày 26-10, do giá vàng thế giới đi lên nên giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,4 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Tấn Đạt)