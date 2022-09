Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á được IMF tăng dự báo tăng trưởng

Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam cho biết, trong tháng 7, IFM đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên. Đây là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà cơ quan này tăng dự báo tăng trưởng.





Thế giới đang phải đối mặt rất nhiều rủi ro về lạm phát, khủng hoảng kinh tế



Chiều 12.9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.



Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao tính tự cường và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam; công tác quản lý kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ, đảm bảo các cân đối lớn; công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam; quá trình thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch...



Đại diện các tổ chức quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về các chính sách kinh tế, xã hội đối với Việt Nam trong thời gian tới.



Ông Francois Phainchaud, Trưởng đại diện Văn phòng Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam (IMF) cho biết Việt Nam đang phục hồi rất tốt.



Ông Francois Phainchaud - Trưởng đại diện Văn phòng Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam (IMF) nêu các chính sách liên quan phòng chống COVID-19 đã giúp Việt Nam duy trì tỷ lệ tử vong thấp và ổn định kinh tế trong ngành ngân hàng và tài chính. Đây là công việc khó khăn nhưng Việt Nam đã làm rất tốt.



Liên quan tới các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới Việt Nam, ông Francois Phainchaud nêu thế giới đang phải đối mặt rất nhiều rủi ro về lạm phát, khủng hoảng kinh tế.



Tuy nhiên, Việt Nam đang phục hồi rất tốt, việc gỡ bỏ các hạn chế liên quan tới COVID-19, các nỗ lực bao phủ vaccine, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, dẫn tới sự phục hồi của các lĩnh vực như du lịch.



Ông Francois Phainchaud cho biết, trong tháng 7, IFM đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên. Đây là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà cơ quan này tăng dự báo tăng trưởng.



"Năm 2023, chúng tôi giảm dự báo xuống còn 6,7% do mức tăng cao của năm 2022, nhưng vẫn là mức rất cao so với các khu vực khác và so với các nước khác, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á" - ông Francois Phainchaud thông tin.



Kinh tế Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng, ấn tượng



Ông Andrea Copppla, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho hay, nếu chúng ta nhìn bối cảnh của Việt Nam thì chúng ta thấy nền kinh tế phục hồi rất nhanh chóng và rất ấn tượng.



"Tôi nghĩ tăng trưởng của nền kinh tế trong quý II, quý III rất tốt. Sự phát triển của ngành công nghiệp cũng đã có tăng trưởng vượt bậc. Nhưng nếu nhìn vào tương lai, chúng ta vẫn thấy các thách thức cơ bản" - ông Andrea Copppla nói.



Ông Andrea Copppla, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam WB cho rằng kinh tế Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng và rất ấn tượng.



Các xu hướng tác động như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi nền kinh tế trong nội địa.



Yếu tố về lạm phát, đặc biệt là từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina diễn ra thì có những rủi ro liên quan giá cao, như giá lương thực... Việc này làm cho chi phí về sản xuất, chi phí lao động cũng bị ảnh hưởng và kéo theo những tác động.



Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB) cho biết, những vấn đề như lạm phát đang tăng cao tại Mỹ, châu Âu, nền kinh tế Việt Nam năm 2022 đang phải đối mặt với sự phát triển chậm của kinh tế thế giới. Chúng ta phải đối mặt với những cú sốc, tác động của đại dịch COVID-19, khủng hoảng y tế, cũng như những chính sách liên quan đến xử lý nợ công.



Trước những vấn đề này Việt Nam đã có sự tự cường rất cao để đảm bảo được cân đối cho nền kinh tế.



Nhu cầu thị trường trong nước cũng đang được tăng lên, những kênh tiêu dùng cũng được tăng cường, bán lẻ đang cao. Sự thành công của Việt Nam mở ra triển vọng tốt đẹp đối với môi trường đầu tư và kinh doanh.



Đại diện ADB dự báo từ tháng 4 kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% vào năm nay. Ông cũng duy trì dự báo này cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.



Theo đại diện ADB, sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến sự xuất khẩu của Việt Nam, những ngành công nghiệp sử dụng lao động cao cũng sẽ bị ảnh hưởng.



Để có thể duy trì được sự tăng trưởng nhanh, đảm bảo sự phục hồi, chúng ta cần tăng cường cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số; tăng cường tính minh bạch, tạo sự công bằng giữa các chủ thể của nền kinh tế, giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, cũng như cộng đồng doanh nghiệp.





Theo Vương Trần (LĐO)