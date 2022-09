Pleiku phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách

(GLO)- Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) từng bước phục hồi. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Pleiku đã tập trung khai thác các nguồn thu. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, kết quả thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Đây là động lực để ngành Thuế thành phố phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao.

Theo ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku, để đảm bảo thu đạt dự toán đề ra, ngay từ đầu năm, ngành Thuế thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá từng sắc thuế để xác định dư địa thu nhằm tránh bỏ sót nguồn thu. Xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các đội thuế và các bộ phận; áp dụng biện pháp đôn đốc thu nợ và biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; thực hiện công khai danh sách đơn vị nợ thuế lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng… Cùng với đó, Chi cục Thuế thành phố cũng triển khai các chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Ông Trần Minh Hiếu-Đội trưởng Đội Thuế liên phường xã số 3 (Chi cục Thuế TP. Pleiku) cho biết: “Cùng với bám sát địa bàn, rà soát đưa vào quản lý thuế các trường hợp mới ra kinh doanh, hộ xây dựng nhà ở tư nhân và các hoạt động khác để thu thuế kịp thời theo quy định, chúng tôi đặc biệt quan tâm chống thất thu từ giá chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile và hoàn thành việc kết nối Zalo đến người nộp thuế”.

Ông Lê Văn Yên-Chủ cửa hàng trang trí nội thất-điện nước Ngọc Thủy (bìa trái; tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh: Quang Tấn

Từ khi được hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử, ông Lê Văn Yên-Chủ cửa hàng trang trí nội thất-điện nước Ngọc Thủy (tổ 2, phường Hoa Lư) không còn vất vả đi lại để thực hiện nghĩa vụ thuế như trước. Do đó, từ đầu năm đến nay, ông Yên không trễ hẹn nộp thuế lần nào. Ông vui vẻ nói: “Tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Chúng tôi cũng được ngành Thuế quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động cũng như kịp thời hỗ trợ, thông tin những chính sách giảm thuế của Nhà nước. Cụ thể, chúng tôi được cán bộ thuế hướng dẫn hồ sơ thủ tục để được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, phần lớn các khoản thu tại Chi cục Thuế TP. Pleiku đều đạt và vượt tiến độ đề ra, trừ khoản thu tiền sử dụng đất và thuê đất. Tính đến ngày 9-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Pleiku đạt gần 973 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán tỉnh giao và 65,7% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng hơn 40 tỷ đồng). Nếu không tính thu tiền sử dụng đất thì thu trong cân đối của thành phố đạt hơn 481 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao, bằng 114% so với cùng kỳ năm trước (tăng hơn 57 tỷ đồng). Trong đó, các sắc thuế có số thu tăng mạnh như: thuế giá trị gia tăng thu được gần 168 tỷ đồng, bằng 83,3% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 27,5 tỷ đồng, bằng 123,8% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao; lệ phí trước bạ thu được 117,5 tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021; thuế thu nhập cá nhân đạt gần 112 tỷ đồng, bằng 164% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao, tăng 107,7% so với cùng kỳ năm trước…

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn các hộ kinh doanh đến kê khai thuế. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh các sắc thuế có số thu đạt cao thì đến nay, TP. Pleiku mới chỉ thu được 475,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 58,5% dự toán tỉnh giao và 50,6% dự toán HĐND thành phố giao. Lý giải nguyên nhân dẫn đến khoản thu này đạt thấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku cho hay: Dự toán thu tiền sử dụng đất tỉnh giao là 474 tỷ đồng (dự án của tỉnh) nhưng đến nay chưa triển khai được dự án nào, nếu trừ tiền sử dụng đất của các dự án của tỉnh thì đến nay đã thu đạt 102,1% dự toán HĐND thành phố giao. Do đó, UBND TP. Pleiku, Cục Thuế tỉnh cần kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu, triển khai thực hiện giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án đã được giao trong dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022.

“Trong những tháng còn lại của năm 2022, Chi cục Thuế TP. Pleiku tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu lĩnh vực kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời, Chi cục tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, tại trụ sở người nộp thuế nhằm chấn chỉnh, xử lý truy thu, phạt theo quy định; đôn đốc các khoản thu phát sinh trong kỳ, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ mới. Đơn vị cũng thực hiện quyết liệt, thường xuyên công tác thu hồi nợ đọng thuế theo quy định, phấn đấu đạt chỉ tiêu do ngành giao (dưới 8%)”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố nêu giải pháp.