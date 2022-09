Hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

(GLO)- Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, số lượng khách hàng được tiếp cận với chính sách này còn quá ít bởi nhiều rào cản, vướng mắc. Do đó, ngày 6-9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn chỉ đạo hệ thống ngân hàng rà soát các quy định để đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ này.





Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước với quy mô 40 ngàn tỷ đồng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP được áp dụng đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc các ngành, lĩnh vực như: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản... Tuy nhiên, để tiếp cận được chương trình này, các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện như: không có dư nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả; có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá của ngân hàng; sử dụng vốn vay được hỗ trợ đúng mục đích; phải cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ cần thiết theo đề nghị của ngân hàng thương mại... Chính bởi những điều kiện ngặt nghèo như thế nên kết quả thực hiện chương trình vẫn còn rất hạn chế. Tính sơ bộ đến cuối tháng 8-2022, toàn quốc mới có 550 khách hàng tiếp cận chính sách này; riêng tại Gia Lai mới có 2 khách hàng doanh nghiệp du lịch được tiếp cận gói hỗ trợ.

Agribank là một trong những ngân hàng thương mại tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất. Ảnh: Sơn Ca



Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp địa phương rất mong đợi, kỳ vọng khi chính sách hỗ trợ lãi suất được ban hành. Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đi kèm các thủ tục, quy định, điều kiện quá thắt chặt nhằm phòng ngừa trục lợi chính sách lại trở thành rào cản cho việc tiếp cận của doanh nghiệp. Qua khảo sát cho thấy, doanh nghiệp không còn mặn mà lắm với chương trình hỗ trợ này. Thay vào đó, doanh nghiệp lựa chọn tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi ngắn hạn do các ngân hàng thương mại triển khai với thủ tục, điều kiện nới lỏng hơn, khả thi hơn”.



Về phía doanh nghiệp, bà Trịnh Thị Lương-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dalasa Coffee (75A Huyền Trân Công Chúa, TP. Pleiku) cho rằng: “Liên quan đến các điều kiện, hồ sơ thủ tục của gói hỗ trợ lãi suất 2%, những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi rất khó đáp ứng. Do vậy, chúng tôi ưu tiên lựa chọn các gói vay thông thường của các ngân hàng thương mại, mặc dù lãi suất có thể cao hơn một chút nhưng điều kiện thủ tục đơn giản hơn”.



Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Khánh-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai-đề xuất: “Để doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%, chúng tôi mong Chính phủ xem xét giảm bớt các điều kiện, thủ tục, nhất là trong giai đoạn hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào đòn bẩy cá nhân. Do đặc thù của Công ty là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, y tế nên khi ngân hàng thương mại xem xét hồ sơ cần đánh giá về tính phát triển bền vững và những giá trị cống hiến cho xã hội của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đòn bẩy tài chính của Nhà nước một cách nhanh chóng, kịp thời để chính sách hỗ trợ thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả đề ra”.



Nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, ngày 6-9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 6221/NHNN-TD yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ. Cụ thể, các ngân hàng thương mại cần tập trung rà soát danh sách khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay, ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1-1-2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20-5-2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định. Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, không để xảy ra trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.



Đối với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, thành phố, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng-doanh nghiệp chuyên đề về chính sách hỗ trợ lãi suất; tăng cường thông tin, đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, đặc biệt là khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất; thành lập và công bố đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh về chính sách, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hỗ trợ lãi suất.



Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị đã lên kế hoạch ngay trong tháng 9 sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng-doanh nghiệp. Thông qua đó, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh sẽ ghi nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng là giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ một cách đầy đủ, kịp thời, phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”.



SƠN CA