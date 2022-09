Hé lộ chỉ tiêu nới room tín dụng các ngân hàng

Sacombank dẫn đầu danh sách được nâng room tín dụng ở mức 4%. Các ngân hàng khác như Agribank 3,5%, MB 3,2%, SHB 3,2%, VIB 3%, Vietcombank 2,7% TPBank 1,2%.



Nên siết hay nới room tín dụng?

Một số ngân hàng đã tiết lộ mức room tín dụng được nới lần này



Nới room tín dụng là câu chuyện nóng nhất trong làng tài chính ngân hàng lúc này.



Ngày 8.9, theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, một số ngân hàng đã tiết lộ mức room được nới sau rất nhiều thông tin đồn đoán trên thị thường.



Trước đó, ngày 7.9, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo báo chí cho biết đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu room tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và có thông báo gửi các tổ chức tín dụng này.



Thị trường từng đồn đoán Vietcombank và MB sẽ là hai ngân hàng nhận được mức room tín dụng cao nhất do đang phải “ôm” hai ngân hàng yếu kém để hỗ trợ xử lý. Thế nhưng thực tế lần nới room này Vietcombank chỉ được nhận được mức 2,7%. Một lãnh đạo MB cho biết tỷ lệ nới room lần này là 3,2%.



Sacombank bất ngờ trở thành ngân hàng được nới room tín dụng cao nhất là thêm 4% so với hạn mức cũ là 7%. Tính trên tổng quy mô dư nợ hơn 400.000 tỉ đồng vào cuối quý II, như vậy ngân hàng này còn dư địa tăng trưởng hơn 11.000 tỉ đồng đến hết năm.





Nới room tín dụng là câu chuyện nóng hiện nay



Theo tìm hiểu của phóng viên, ngân hàng Agribank được điều chỉnh 3,5%. Ngân hàng VPBank được nới room ở mức 0,7%.



Đại diện VIB xác nhận tỷ lệ điều chiều chỉnh room là 3%. SHB cho biết room được điều chỉnh của ngân hàng lần này là 3,2%. LienVietPostBank được điều chỉnh dưới 1%. Ngân hàng TPBank được nới ở mức là 1,2%.



5 tiêu chí điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố: Kết quả xếp hạng năm 2021; Ưu tiên các ngân hàng thương mại tham gia xử lý các ngân hàng yếu kém; Ưu tiên ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; Tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để khuyến khích các ngân hàng thương mại trong danh sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; Giảm trừ đối với các ngân hàng thương mại có tỉ lệ dư nợ cho vay thị trường 1 so với huy động vốn thị trường 1 cao.



Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 26.8, tín dụng tăng 9,91% so với cuối năm 2021, là mức tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây, phù hợp với tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi khả quan trong những tháng qua.



Trước đó, trao đổi với báo chí, TS Cấn Văn Lực cho rằng "Nhu cầu vốn tín dụng trong năm nay tăng trưởng cao gắn với nhu cầu thực hơn so với trước rất nhiều do nền kinh tế phục hồi, sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, doanh nghiệp có nhu cầu vốn để hoạt động".



Theo TS Cấn Văn Lực, việc Ngân hàng Nhà nước còn băn khoăn chuyện chưa nới room tăng trưởng tín dụng do 2 nguyên nhân, đó là lo ngại lạm phát và thanh khoản hệ thống ngân hàng.



Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát chủ yếu do chi phí đẩy, nếu có thể kiểm soát giá xăng dầu và giá thịt lợn thì có thể tự tin kiểm soát được lạm phát dưới 4%.



“Không nên quá lo ngại về lạm phát mà bóp nghẹt thị trường để có thể tận dụng được cơ hội phục hồi. Khi cả thế giới đang đối mặt với lạm phát thì chúng ta đã kiểm soát được, đó là một cơ hội rất tốt”, TS. Cấn Văn Lực nhận định.



Hơn nữa, thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện nay hoàn toàn trong khả năng kiểm soát. Tỷ lệ cho vay so với vốn lưu động trong thị trường 1 theo tính toán sơ bộ đến thời điểm hiện nay là 92%, vẫn ở mức an toàn. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn hiện nay 25,2% và ngưỡng cho phép của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu từ 1.10 năm nay là 34%, tức là vẫn trong tầm kiểm soát.



Ngoài ra, dòng vốn trung và dài hạn chảy vào hệ thống các ngân hàng đang mạnh hơn đặc biệt là trong 3 tháng gần đây. Tỷ trọng vốn ngắn hạn và trung dài hạn hiện nay đã khác, không còn ở tỷ lệ 20-80% như trước đây, mà đã cải thiện hơn rất nhiều. Đây là các yếu tố khiến Ngân hàng Nhà nước có thể yên tâm hơn khi xem xét nới room tín dụng.





