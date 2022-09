Giá vàng hôm nay 5-9: Vàng SJC biến động nhỏ giọt dù thế giới giảm mạnh

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 48,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trên 17 triệu đồng/lượng.





Mở cửa ngày giao dịch đầu tuần 5-9, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 65,85 triệu đồng/lượng, bán ra 66,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Biên độ chênh lệch giá mua - bán được giữ ở mức khoảng 800.000 đồng/lượng.



Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 50,95 triệu đồng/lượng mua vào, 51,85 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng.



Diễn biến này khiến khoảng cách giá vàng SJC và trang sức giãn rộng, khi vàng SJC đang cao hơn vàng trang sức tới gần 15 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay đối với vàng SJC tiếp tục bỏ xa giá vàng trang sức.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch ở mức 1.711 USD/ounce và đang biến động trong vùng hẹp. Giá vàng đang kém hấp dẫn với các nhà đầu tư trong bối cảnh đồng USD tăng cao trên thị trường quốc tế và việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản để kiểm soát lạm phát.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 48,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trên 17 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng trang sức 24K trên 3 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay ổn định đối với giá thế giới



Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.227 đồng/USD, tăng 8 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch ổn định quanh 23.320 đồng/USD mua vào, 23.600 đồng/USD bán ra.



Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì trên vùng 24.000 đồng/USD khi các điểm thu đổi ngoại tệ đang giao dịch USD tự do mua vào 24.170 đồng/USD, bán ra 24.210 đồng/USD.

Theo Thái Phương (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh, Đồ họa: Ngọc Trinh)