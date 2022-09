Giá vàng hôm nay 13-9: Đồng USD lao dốc, vàng bật tăng

Giá vàng hôm nay vọt lên trong bối cảnh đồng USD bị bán tháo, nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý.



Giá vàng hôm nay 5-9: Vàng SJC biến động nhỏ giọt dù thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc tăng một mạch 20 USD để cán mức 1.735 USD/ounce





Khoảng 6 giờ ngày 13-9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.725 USD/ounce, tăng 7 USD so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.718 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay bật tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo liên quan đến lạm phát mới nhất của Mỹ, sẽ được công bố vào rạng sáng 14-9. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 -2022 được dự báo tăng 8% và giảm 0,5 điểm % so với CPI tháng 7 là 8,5%.



Phản ứng với thông tin này, giới đầu tư tài chính đã bán tháo "đồng bạc xanh" khiến USD giảm giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác. Giá vàng hôm nay có động lực để bật tăng.



Bên cạnh đó, những lo lắng ngày càng tăng về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền chảy sang vàng để trú ẩn an toàn.



Thực tế cho thấy vào đầu ngày 12-9, giá vàng thế giới giao dịch giằng co trong vùng 1.710- 1.715 USD/ounce. Thế nhưng, khi đồng USD giảm giá, dòng tiền bắt đầu dồn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay tăng một mạch 20 USD để cán mức 1.735 USD/ounce lúc 0 giờ ngày 13-9. Sau đó, giá vàng hôm nay của thế giới giảm nhẹ và đến 6 giờ cùng ngày giao dịch tại 1.725 USD/ounce.



Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay (13-9) tại nước ta sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới.







Trước đó, trong ngày 12-9, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)