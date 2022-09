Gia Lai tôn vinh người nộp thuế nhằm lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sau 1 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương người thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2020 và 2021. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xung quanh nội dung này.





* P.V: Ông có thể cho biết ý nghĩa của hội nghị tuyên dương người nộp thuế lần này?



- Ông KSOR KUT: Hội nghị tuyên dương người thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế là một hoạt động thường niên của ngành Thuế nhằm ghi nhận và biểu dương, động viên người nộp thuế có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp tích cực đối với ngân sách nhà nước. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Cục Thuế tỉnh không tổ chức được hội nghị tuyên dương. Do đó, hội nghị lần này sẽ tuyên dương, khen thưởng 171 người nộp thuế đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế khen năm 2020 và được Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh khen năm 2021.



Có thể thấy rõ, năm 2020 và 2021 là 2 năm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp, nỗ lực để vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, vừa góp phần vào kết quả thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2020 đạt 4.582 tỷ đồng, năm 2021 đạt 7.881 tỷ đồng. Trong bối cảnh “lửa thử vàng, gian nan thử sức” đó, các doanh nghiệp được tuyên dương thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2020 và 2021 là những nhân tố thực sự nổi bật, rất đáng được ghi nhận, tôn vinh nhằm lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng xã hội.

Ông Ksor Kut. Ảnh: Đức Thụy



* P.V: Với vai trò đồng hành, Cục Thuế tỉnh đã làm gì để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng, đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thưa ông?



- Ông KSOR KUT: Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh không ngừng nỗ lực thực hiện tốt phương châm minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới trong công tác thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý thuế nhằm hướng tới những giá trị cốt lõi, góp phần xây dựng môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, ngành Thuế đặc biệt quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế nắm vững các chính sách pháp luật về thuế, thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế. Các vấn đề vướng mắc về thuế đều được giải đáp kịp thời tại cơ quan Thuế, qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, qua các hội nghị tập huấn, đối thoại.



Hiện nay, hầu hết người nộp thuế đều đã kết nối Zalo với cơ quan Thuế. Tất cả thông tin về chính sách thuế mới đều được đưa đến người nộp thuế bằng hình thức điện tử. Công tác chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính thuế được ngành Thuế đặc biệt quan tâm thực hiện một cách quyết liệt. Từ ngày 15-12-2021 đến nay, ngành Thuế đã thực hiện cắt giảm từ 284 xuống còn 234 thủ tục hành chính thuế. Hầu hết thủ tục hành chính thuế đã được thực hiện dưới hình thức điện tử.



* P.V: Thông qua hội nghị tuyên dương người nộp thuế đợt này, Cục Thuế tỉnh đặt mục tiêu gì, thưa ông?



- Ông KSOR KUT: Cục Thuế tỉnh xác định, sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, góp phần tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Do đó, việc thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế vừa là nghĩa vụ, vừa là vấn đề quan tâm sát sườn của doanh nghiệp trong suốt hoạt động sản xuất kinh doanh.



Trong khuôn khổ hội nghị tuyên dương người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ lắng nghe, ghi nhận và giải đáp trực tiếp những vấn đề người nộp thuế đang còn vướng mắc trong thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế hoặc các kiến nghị, đề xuất của người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế, thủ tục hành chính thuế. Với tinh thần cầu thị, Cục Thuế tỉnh mong muốn rằng những vấn đề người nộp thuế quan tâm sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật, giúp người nộp thuế tin tưởng, an tâm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách nhà nước.



* P.V: Xin cảm ơn ông!





SƠN CA (thực hiện)