Đề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holding vì thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra số 42 vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings (Louis Holding), Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời chuyển toàn hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố 5 bị can liên quan.





Trong các bị can, có ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty chứng khóa Trí Việt)...



Theo kết luận điều tra, Louis Holding hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối 2021, Louis Holding tăng vốn chủ sở hữu từ 462 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng.





Bị can Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Bộ Công an



Thời gian trên, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.



Cơ quan điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện pháp luật 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP).



Thời điểm cuối 2020, bị can Đỗ Thành Nhân gặp Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty công nghiệp Bảo Thư, mã chứng khoán BII - là công ty hoạt động yếu kém) để thỏa thuận mua lại công ty. Sau thỏa thuận, bị can Nhân và người thân, bạn bè đã mua 9 triệu cổ phiếu BII.



Tháng 1-2021, được Đỗ Đức Nam tư vấn, Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu.



Cơ quan điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân sau đó dùng các tài khoản để mua bán, tăng tính thanh khoản và làm giá cổ phiếu BII và TGG. Hai người này sau đó tìm cách thao túng thị trường chứng khoán với 2 mã trên nhằm thu lời bất chính.

Quá trình điều tra xác định, theo phân chia, Đỗ Đức Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản của bị can Nhân.



Trong khi đó, bị can Nhân có nhiệm vụ chỉ đạo người thân đứng tên trong nhóm thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG.



Sau khi thống nhất về cách thức thao túng, người thân, bạn bè của bị can Nhân đăng ký 18 tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản này sau khi mở xong đều chuyển về cho bị can Nhân và Nam sử dụng.



Theo kết luận, bị can Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 2 mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.



Bị can Đỗ Đức Nam bị xác định phê duyệt cho bị can Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp bị can Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.



Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holdings vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.



Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ngoài các hành vi nêu trên, còn có dấu hiệu sai phạm của các đối tượng liên quan khác trong việc đứng tên tài khoản chứng khoán cho các bị can sử dụng thao túng thị trường chứng khoán; việc cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan đến giao dịch, mua bán, thao túng cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan; nhưng đến nay chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.



