Giá vàng hôm nay 31-8: Vàng SJC sẽ "bốc hơi" theo giá thế giới

Giá vàng hôm nay, 31-8 suy yếu trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh, dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lên, Trung Quốc tăng nhập khẩu vàng từ Nga.



Giá vàng hôm nay 30-8: Giảm sâu rồi đột ngột vọt lên



Khoảng 6 giờ ngày 31-8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.723 USD/ounce. Như vậy, so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.740 USD/ounce, giá vàng hôm nay đã "bốc hơi" 17 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay đi xuống do giá dầu thô giảm còn 91 USD/thùng khi thị trường lo ngại, chính sách zero Covid -19 ở Trung Quốc đang làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.



Mặt khác, dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lên khi báo cáo của Cục Thống kê Lao động chỉ ra có 11,24 triệu việc làm được tạo ra trong tháng 7-2022. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng tháng 8 -2022 đạt 103,2 điểm, tăng 5,5 điểm so với với dự báo 97,7 điểm.



Phản ứng thông tin này, giới đầu tư tăng nhu cầu nằm giữ USD giúp đồng tiền này tăng giá, làm tăng thêm sức ép đi xuống giá vàng thế giới.



Một thông tin khác cũng tác động tiêu cực đến giá vàng thế giới hôm nay là hãng truyền thông Nga RBC trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 7-2022, nước này đã nhập khẩu vàng trị giá 108,8 triệu USD từ Nga. Đây là mức tăng 750% so với con số 12,7 triệu USD mà Trung Quốc mua vàng từ Nga vào tháng trước sau khi Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, EU và Thụy Sĩ cấm nhập khẩu vàng của Nga do nước này xung đột quân sự với Ukraine.



Giá vàng hôm nay (31-8) tại Việt Nam sẽ được các sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới.





Trước đó, từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 30-8, do giá vàng thế giới trong khoảng thời gian này chưa giảm nên giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày 66,7 triệu đồng/lượng.

