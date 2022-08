Giá vàng hôm nay 30-8: Giảm sâu rồi đột ngột vọt lên

Sau khi Mỹ thông báo tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát, giá vàng hôm nay, 30-8, biến động trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng rồi giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, chứng khoán quốc tế giảm điểm.



Giá vàng tiếp tục rơi?



Đầu phiên giao dịch đêm qua, 29-8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc xuống còn 1.720 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ tăng thêm lãi suất để giảm lạm phát, bất kể những "nỗi đau" kinh tế mà các chính sách tiền tệ có thể tạo ra. Từ đó, đồng USD tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác, tạo áp lực lên giá vàng.



Mặt khác, do lãi suất trái phiếu Mỹ vọt lên 3,1%/năm nên nhiều người đã dồn vốn vào trái phiếu khiến dòng tiền chảy vào vàng rất ít. Giá vàng thế giới có lúc giảm sâu là tất yếu.



Đến giữa phiên giao dịch, do đồng USD bất ngờ đảo chiều giảm giá nên giới đầu cơ giá lên liền đưa vốn vào thị trường vàng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu chìm trong sắc đỏ. Không ít nhà đầu tư chứng khoán tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.



Theo đó, giá vàng thế giới tăng mạnh 32 USD/ounce, từ 1.720 USD/ounce vọt lên 1.752 USD/ounce. Ở mức giá này, giới đầu cơ bắt đầu bán kim loại quý này ra để thu lợi nhuận. Giá vàng hôm nay của thế giới buộc phải hạ nhiệt và đến 6 giờ ngày 30-8 giao dịch tại 1.740 USD/ounce.







Giá vàng hôm nay tại nước ta sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo sức mua - bán của giới đầu cơ trong nước.



Trước đó, vào cuối ngày 29-8, do sức mua yếu nên giá vàng SJC giảm thêm 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày ở 66,55 triệu đồng/lượng sau khi đã giảm 200.000 đồng/lượng. Tính ra hôm qua, giá vàng SJC đã giảm tổng cộng 350.000 đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)