Gia Lai thu ngân sách khả năng về đích sớm

(GLO)- Mặc dù chưa hết quý III nhưng tổng thu ngân sách tại một số chi cục thuế khu vực Đông và Đông Nam tỉnh đã đạt 84-90,3% dự toán năm 2022. Các đơn vị này đang kỳ vọng công tác thu ngân sách sẽ về đích sớm.





Sự tăng trưởng nguồn thu ngân sách tại địa bàn các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi phát triển, thích ứng linh hoạt sau dịch bệnh. Ông Phan Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Gia Yên (thị xã An Khê) cho biết: “Tình hình hoạt động của Công ty vẫn tương đối ổn định. Đặc thù hoạt động của Công ty là xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật dân dụng nên khi tình hình giá cả vật liệu hạ nhiệt phần nào đã giúp cho cả doanh nghiệp và người dân giảm bớt áp lực, khó khăn về mặt chi phí đầu vào”.



Không chỉ các doanh nghiệp nỗ lực ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể cũng đã bắt nhịp thị trường dù sức mua chưa ổn định như trước. Ông Đỗ Cao Nguyên-chủ Cửa hàng máy cưa, máy cắt cỏ, dụng cụ nông nghiệp Nguyên (124 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) nhận định: “Tại cửa hàng của tôi, hoạt động kinh doanh tương đối ổn định. Khả năng thị trường từ nay đến cuối năm chưa biết ra sao vì còn phụ thuộc vào giá cả các mặt hàng nông sản như: mía, mì, thuốc lá. Nếu nông sản được giá thì hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc hơn”.

Cán bộ Đội quản lý thuế liên xã số 1 tuyên truyền các chính sách thuế cho người dân phường An Phú, thị xã An Khê. Ảnh: Mộc Trà



Theo ông Nguyễn Quang Phương-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa: “Tổng thu ngân sách toàn địa bàn trong 8 tháng qua ước thực hiện 139 tỷ đồng, đạt 84% dự toán giao. Mặc dù ở từng địa bàn có sự tăng giảm khác nhau nhưng về cơ bản đều đạt và vượt tiến độ so với dự toán giao”. Tại thị xã Ayun Pa, thu ngân sách thực hiện đến cuối tháng 8 là 92 tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Nhiệm vụ thu ngân sách đặt ra cho 4 tháng còn lại phải đạt ít nhất 30,75 tỷ đồng là rất khó khăn do nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường giảm sâu. Bên cạnh đó, nguồn thu thuế giá trị gia tăng cũng giảm do giảm mức thu thuế bảo vệ môi trường. Tại huyện Phú Thiện, thu ngân sách thực hiện được 20,5 tỷ đồng, đạt 76% dự toán. Nhìn chung, số thu trên địa bàn này gần như không có yếu tố đột biến. Còn tại huyện Ia Pa, thu ngân sách thực hiện là 26,5 tỷ đồng, đạt tới 165% dự toán. Nguyên nhân thu ngân sách tại huyện Ia Pa vượt cao so với dự toán là nhờ sự gia tăng đột biến các nguồn thu như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thu tiền sử dụng đất.



Còn tại địa bàn các huyện, thị xã phía Đông tỉnh, ông Đào Ngọc Quang-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê- Đak Pơ-Kông Chro cho biết: “Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 8 tháng năm 2022 là 151 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán tỉnh giao, đạt 66,8% dự toán HĐND huyện, thị xã giao, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất, thu cân đối ngân sách toàn địa bàn là 80,6 tỷ đồng, đạt 87,6% dự toán tỉnh giao, đạt 84,4% dự toán HĐND huyện, thị xã giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Từ kết quả này, đơn vị dự ước thu ngân sách thực hiện cả năm là 189,3 tỷ đồng”. Cũng theo ông Quang, hầu hết các khoản thu, sắc thuế quan trọng đều có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần tăng tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đơn cử như thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện 38,663 tỷ đồng, đạt gần 79% dự toán tỉnh giao, đạt 75,6% dự toán HĐND huyện, thị xã giao, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khoản thu này đạt cao là do tăng thu từ các dự án điện gió, thu nợ được gia hạn năm 2021. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 70,4 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán tỉnh giao, đạt gần 54% dự toán HĐND huyện, thị xã giao, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do đơn vị đã kịp thời đôn đốc nguồn thu đấu giá một số dự án cuối năm 2021. Một số khoản thu khác đạt cao như thu lệ phí trước bạ hơn 16 tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện, thị xã giao, tăng 78,2% so với cùng kỳ năm trước; thuế thu nhập cá nhân là 12,6 tỷ đồng, đạt 86,1% dự toán tỉnh giao, đạt 82,8% dự toán HĐND huyện, thị xã giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.



Với tiền đề khá thuận lợi trong 8 tháng qua, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro đặt quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành dự toán giao năm 2022. Theo đó, các đơn vị tiếp tục tập trung thu nợ và xử lý nợ thuế; chống thất thu từ hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, việc chuyển nhượng bất động sản, thu vãng lai sử dụng vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách; tập trung quản lý chặt chẽ và thu dứt điểm các khoản thu phát sinh từ hộ, cá nhân kinh doanh, hạn chế tối đa nợ phát sinh mới. Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt; tập trung quản lý thuế trong hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức và cá nhân. Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28-5-2022 của Chính phủ; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile và hoàn thành việc kết nối Zalo đến người nộp thuế.



SƠN CA