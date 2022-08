Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng

(GLO)- Chủ tài khoản không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, lừa đảo, gian lận... Đó là nội dung văn bản của Ngân hàng Nhà nước trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Nguyên.





Theo kiến nghị cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị: có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân vì hiện nay có thực tế một người có thể mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định của nhà nước.

Việc cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của các chủ tài khoản là hành vi vi phạm và sẽ bị phạt nặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)





Liên quan vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22-11-2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19-8-2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) đã quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gồm hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán.



Theo đó, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình; không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Bên cạnh đó, về quyền, nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng-chống rửa tiền; có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật phòng-chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.



Ngoài ra, Nghị định 101/2012/NĐ-CP đã quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi “Mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh”.



Các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mở, sử dụng tài khoản thanh toán cũng được áp dụng thời gian qua, trong đó có hành vi mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh… Cụ thể, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự...



Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành trong việc tăng cường phòng-chống, ngăn ngừa hành vi gian lận liên quan đến mở và sử dụng tài khoản thanh toán Ngân hàng Nhà nước đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an trong trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực thanh toán, thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ để cơ quan công an xử lý nhiều vụ việc gian lận, phạm tội liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

GIA BẢO (tổng hợp)