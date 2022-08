Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai trao 6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội cho 6 huyện

(GLO)- Ngày 16-8, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức lễ tài trợ an sinh xã hội năm 2022 với tổng trị giá 6 tỷ đồng cho các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê.

Tham dự sự kiện có bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (thứ 5 từ trái sang) trao tài trợ lĩnh vực giáo dục cho huyện Đak Pơ. Ảnh: Sơn Ca



Được sự ủy nhiệm của Agribank, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2022 với tổng trị giá 6 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Cụ thể, tài trợ 1 xe cứu thương trị giá 1,6 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế thị xã An Khê; 880 triệu đồng xây dựng nhà ở cho giáo viên Trường Mẫu giáo xã Krong (huyện Kbang); 800 triệu đồng xây dựng 3 phòng ở, 1 bếp ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hà Ra số 2 và 80 triệu đồng mua xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mang Yang; 880 triệu đồng xây dựng nhà ở cho giáo viên Trường Tiểu học xã Đak Krong (huyện Đak Đoa); 880 triệu đồng xây dựng 2 phòng học và trang-thiết bị phục vụ dạy học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Yang Nam (xã Yang Nam, huyện Kông Chro); 880 triệu đồng xây dựng 1 phòng học, khu vệ sinh và các hạng mục phụ Trường Tiểu học Trần Phú (xã Tân An, huyện Đak Pơ).



Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương nhấn mạnh: "Là đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV, XV tôi luôn mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương, mang lại lợi ích cho người dân cả về kinh tế và an sinh xã hội. Do đó, tôi luôn tìm nguồn hỗ trợ kinh phí để đầu tư cho giáo dục, y tế. Đây cũng là một trong các chương trình hành động của tôi đề ra khi được bầu làm đại biểu Quốc hội. Thông qua chương trình an sinh xã hội do Agribank tài trợ, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai làm đầu mối như một lời tri ân của tôi đến cử tri, cấp ủy, chính quyền địa phương 6 huyện, thị xã phía Đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua".

SƠN CA