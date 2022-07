Giá vàng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong ngày hôm nay 18-7

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ cuối giờ chiều, giá vàng SJC đã mất thêm 1,6 triệu đồng/lượng, tổng cộng giảm đến gần 6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.



Giá vàng hôm nay 15-7: Lao xuống dốc khi USD tăng giá mạnh



Giá vàng SJC vào cuối giờ chiều ngày 18-7 lại tiếp tục rơi tự do. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ từ 16 giờ đến 17 giờ, vàng SJC đã giảm thêm gần 1,6 triệu đồng/lượng. Tổng cộng giảm đến 5,8 triệu đồng/lượng chỉ trong ngày hôm nay.





Giá vàng SJC giảm tổng gần 6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng



Cập nhật giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 17 giờ, Công ty SJC giảm thêm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/chiều bán xuống còn 61,8 triệu đồng/lượng mua vào và 63,8 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy so với đầu giờ sáng, vàng SJC tại công ty này đã giảm tổng cộng 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,15 triệu đồng/lượng chiều bán.



Tại tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM), giá vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm thêm đến 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, tổng cộng giảm 5,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,05 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu giờ sáng, xuống còn 61,2 triệu đồng/lượng mua vào và 63,5 triệu đồng/lượng bán ra.



Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ báo giá vàng SJC ở mức 62 triệu đồng/lượng mua vào và 63,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với 1 tiếng trước đó, tổng cộng giảm 5,35 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,15 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu giờ sáng.



Trong khi giá vàng SJC lao dốc thì giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm nhẹ 200.000 đồng - 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 52 triệu đồng/lượng mua vào và 53 triệu đồng/lượng bán ra, không biến động nhiều so với cuối tuần trước.



Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng giao dịch ngay trên sàn Kitco vào khoảng 17 giờ ngày 18-7 (giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 1.719,47 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 48,9 triệu đồng/lượng, chỉ còn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15 triệu đồng, so với 16,3 triệu đồng/lượng vào khoảng 1 tiếng trước đó.



Lý giải việc giá vàng SJC trong nước lao dốc không phanh, các chuyên gia về vàng cho biết, việc giá vàng SJC trong nước đi ngược xu hướng hoặc phản ánh không hết đà tăng, giảm của giá vàng thế giới trong một thời gian dài khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng cao. Do đó việc giá vàng SJC trong nước giảm mạnh trong hôm nay cũng không có gì khó hiểu, nhất là khi lực cầu trên thị trường đối với vàng SJC thời gian qua ngày càng ít. Thêm một lý do nữa khiến giá vàng SJC vào cuối giờ chiều nay tiếp tục rơi mạnh là do nhiều người mua vàng trước đó thấy giá vàng giảm mạnh nên đã mang ra bán để cắt lỗ nên càng khiến giá vàng lao dốc.

Theo NHUNG NGUYỄN (SGGPO)