Giá USD và Euro biến động trái chiều, chuyện chưa từng có 20 năm nay

Giá USD ngân hàng đang được giao dịch gần bằng với giá Euro, chuyện chưa từng có 20 năm nay. Tại các ngân hàng thương mại, giá mỗi USD được giao dịch quanh 23.250 đồng mua vào, 23.530 đồng bán ra; Euro ở mức 23.860 đồng - 24.135 đồng.





Ngày 13-7, tỉ giá trung tâm USD/VNĐ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.198 đồng/USD, tăng thêm 15 đồng/USD so với hôm qua. Tỉ giá trung tâm liên tục tăng những ngày qua.



Nếu tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng khoảng 121 đồng/USD, tương đương mức tăng 0,52%.



Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được giao dịch quanh 23.250 đồng/USD mua vào, 23.530 đồng/USD bán ra - tăng 40 đồng/USD so với hôm qua. Đây là mức tăng khá mạnh của đồng USD.



Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 610 đồng/USD, tương đương mức tăng khoảng 2,6%.



Trên thị trường tự do, giá thu đổi USD còn cao hơn rất nhiều. Một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá USD mua vào 24.200 đồng/USD, bán ra 24.220 đồng/USD - tăng thêm 40 đồng so với hôm qua.





Đồng USD liên tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế thời gian qua



Trong khi đồng USD trên thị trường quốc tế tăng rất mạnh thời gian gần đây thì Euro, đồng tiền chung của Liên minh châu Âu (EU), lại biến động theo chiều hướng ngược lại. Đến chiều qua 12-7 (theo giờ Việt Nam), đồng euro đã giảm xuống chỉ còn 1 Euro đổi 1,0002 USD, mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Đến sáng nay 13-7 (theo giờ Việt Nam), 1 Euro nhích nhẹ lên 1,0045 USD.



Nguyên nhân đồng USD lần đầu tiên ngang giá so với đồng Euro trong vòng 20 năm được Kitco lý giải là do tác động từ xung đột Nga – Ukraine thời gian qua khiến kinh tế châu Âu chịu tác động nặng nề, cùng với đó là giá năng lượng cao kỷ lục tác động đến lạm phát của khu vực này.



Trong bối cảnh đồng Euro giảm giá mạnh, người dân và doanh nghiệp châu Âu phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; trong khi hàng xuất khẩu từ khu vực này sẽ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.



Trong khi đó tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, đồng Euro cũng giảm giá tới khoảng 9,98%. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá Euro ở mức 23.860 đồng/Euro mua vào, 24.135 đồng/Euro bán ra.



Một số tiệm vàng ở TP HCM cho hay nhu cầu mua đồng Euro những ngày qua từ thị trường tăng lên đáng kể, trong đó chủ yếu người dân mua để dành đi du lịch hoặc đi thăm người thân, đi công tác ở châu Âu. Ngược lại, nhu cầu bán USD khi đồng tiền này tăng giá mạnh thời gian qua cũng nhiều hơn.



Việc đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế thời gian qua đã gây áp lực đáng kể lên tỉ giá USD/VND. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong nửa cuối năm nay, biến động tỉ giá USD/VND sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của 2 yếu tố là lạm phát toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao vượt kỳ vọng và rủi ro suy thoái của nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới.



"VND được dự báo chỉ mất giá 2%-2,5% trong cả năm nay. Dù vậy, trong ngắn hạn, tỉ giá đang gặp nhiều áp lực khi chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn khá cao, đồng thời các cân đối vĩ mô như cán cân thương mại, dòng vốn đầu tư nước ngoài không thực sự hỗ trợ" - chuyên viên phân tích của VDSC nhận xét.



Ở góc nhìn khác, các chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered lại có cái nhìn lạc quan hơn đối với tỉ giá USD/VND. Cụ thể, Standard Chartered dự báo tỉ giá USD/VND sẽ đạt 23.000 đồng/USD vào cuối quý III và 22.800/USD vào cuối quý IV năm nay. Lập luận được ngân hàng này đưa ra là tiền VND sẽ tăng giá mạnh mẽ trong năm sau cùng với đà phục hồi của thặng dư tài khoản vãng lai.

