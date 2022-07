An Khê: Tặng giấy khen cho 23 tổ trưởng tổ vay vốn

(GLO)- Sáng 25-7, Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê-Đông Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết và tập huấn cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn tại ngân hàng cơ sở năm 2022.





Tại hội nghị, cán bộ Chi nhánh đã hướng dẫn cho các tổ trưởng tổ vay vốn cách triển khai các quy định của Agribank về cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn; triển khai và tập huấn quy trình nghiệp vụ đối với các sản phẩm dịch vụ Agribank theo Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường NoNT (dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Theo báo cáo tổng kết, từ tháng 5-2021 đến 5-2022, Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê-Đông Gia Lai có 99 tổ vay vốn/2.138 tổ viên với tổng dư nợ hơn 243,9 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân thị xã quản lý 45 tổ/1.394 tổ viên, dư nợ trên 166,4 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã quản lý 10 tổ/327 tổ viên, dư nợ hơn 41,1 tỷ đồng; Công đoàn các đơn vị quản lý 44 tổ/417 tổ viên, dư nợ hơn 36,3 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5-2022, có 100% tổ vay vốn do Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ quản lý hoàn thành ủy thác cho tổ trưởng thu lãi. Theo đó, 55 tổ/1.721 tổ viên có dư nợ hơn 207,5 tỷ đồng; so với cùng cùng kỳ năm 2021 giảm 5 tổ, giảm 47 tổ viên, dư nợ tăng gần 22,9 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê đã tặng giấy khen cho 17 tổ trưởng tổ vay vốn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tặng giấy khen cho 6 tổ trưởng tổ vay vốn có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê-Đông Gia Lai năm 2020 và 2021.





NGỌC MINH