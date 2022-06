Vốn FDI từ Hàn Quốc chảy mạnh vào Việt Nam

Ngoài đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực chế tạo - sản xuất tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang bổ sung bất động sản vào danh mục đầu tư của mình, với nhiều dự án chất lượng cao mới đang được triển khai.



Savils Việt Nam vừa công bố về dòng vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Theo đó, Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 năm trở lại đây, Hàn Quốc luôn nằm trong top 3 quốc gia có lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam cao nhất. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam từ quốc gia này cao thứ hai, với trên 2,06 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác lớn nhất với 112 dự án mới. đạt 19,4% tỷ trọng. Hơn thế nữa, đây cũng là quốc gia có nhiều sự điều chỉnh nhất, chiểm 36,7% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần.



Nhiều dự án phía Khu đô thị Thủ Thiêm có sự tham gia của nhà đầu tư Hàn Quốc



Lĩnh vực chế tạo, sản xuất tiếp tục thu hút nhiều vốn FDI nhất. Trong tháng 2 năm nay, Thái Nguyên vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng dự án thêm 920 triệu USD cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam. Với lần điều chỉnh này, vốn đầu tư nhà máy Samsung Electro - Mechanics tại Thái Nguyên đã tăng từ 1,35 tỉ USD lên 2,27 tỉ USD. Nhà máy này sản xuất và lắp ráp các linh kiện, phụ tùng cho các loại thiết bị viễn thông, thiết bị di động công nghệ cao, các loại sản phẩm điện và điện tử khác.



Từ năm 2017 trở về trước, tỷ trọng vốn FDI đầu tư vào ngành chế biến chế tạo từ Hàn Quốc luôn đạt tỷ lệ trên 70%. Tính đến tháng 11 năm 2021, tỷ trọng của lĩnh vực này đã ghi nhận sự tăng trưởng, đạt mức 74%.



Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, bất động sản cũng đang thu hút nguồn vốn FDI đáng kể từ Hàn Quốc trong những năm gần đây. Tỷ trọng đầu tư vào bất động sản tăng gấp đôi vào năm 2018 so với năm trước đó. Con số này đang trên đà tăng tính từ năm 2020, đạt 13% vào cuối tháng 11 năm 2021.



Ông Andrew Lee, Quản lý cấp cao, Bộ phận Phát triển kinh doanh thị trường Hàn Quốc, Savills Việt Nam, chia sẻ: "Đại dịch Covid-19 đã hạn chế hoạt động thương mại của các nhà đầu tư Hàn Quốc do họ không thể trực tiếp tiếp cận các dự án bất động sản tại Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định mở cửa đường bay quốc tế vào Quý 1 đã tạo điều kiện để các đơn vị có thể tự do di chuyển và làm việc. Họ đang tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư để gia nhập và mở rộng tại thị trường. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng thời gian tới sẽ ghi nhận nhiều dự án bất động sản được rót vốn từ quốc gia này".



Ngay đầu năm 2022, nhiều dự án mới đã triển khai. Nổi bật là khoản đầu tư 900 triệu USD của Lotte E&C để phát triển khu đô thị thông minh mang tên "Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm". Tập đoàn YSL cũng đang triển khai dự án đất công nghiệp có diện tích gần 300 ha tại Nam Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Dự án được xây dựng theo định hướng phát triển xanh và công nghệ cao, sở hữu yêu cầu khắt khe về trang thiết bị, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trong tương lai, KCN Nam Bình Xuyên sẽ thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là doah nghiệp Hàn Quốc, đầu tư tại Vĩnh Phúc.



Lĩnh vực hậu cần, kho vận là hai trong những bất động sản công nghiệp nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó, xu hướng nổi bật là phát triển kho lạnh hay kho xưởng thông minh.

Theo Sơn Nhung (NLĐO)