Kiểm soát chặt thuế lĩnh vực bất động sản: Thu ngân sách tăng đột biến

(GLO)- Thời gian gần đây, ngành Thuế tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Nhờ đó, số thu ngân sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản trong 5 tháng đầu năm nay tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản ở Gia Lai “nóng” lên khi số lượng giao dịch đất vùng ven, đất nông nghiệp tại các khu vực: TP. Pleiku, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Sê... gia tăng đột biến. Theo đó, số lượng hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng gia tăng rất mạnh, gây áp lực không nhỏ cho cơ quan chức năng khi vừa phải kiểm soát tính pháp lý của từng hồ sơ, vừa đảm bảo về mặt thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Về phía người dân, chị Đoàn Lê Bích Hà (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Khi đi làm hồ sơ giấy tờ mới thấy số lượng giao dịch đất đai trên địa bàn thành phố tăng đột biến, người dân phải tốn nhiều thời gian xếp hàng bốc số tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, khi đến khâu thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tương đối ổn, không phải chờ đợi lâu dù số lượng hồ sơ rất nhiều”. Còn ông Vũ Đức Hậu (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) thì cho biết: “Tôi cũng đang đầu tư một ít vào lĩnh vực bất động sản khi nhận thấy khả năng thanh khoản của thị trường vẫn đang tốt. Tôi kê khai giá cả tương đối hợp lý nên công việc thuận lợi, không phải đến cơ quan thuế để làm bản cam kết kê khai lại như một số trường hợp”.

Cơ quan thuế tập trung các giải pháp kiểm soát rủi ro về giá kê khai tính thuế liên quan đến giao dịch bất động sản. Ảnh: Sơn Ca

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tăng trưởng đột biến, ngành Thuế tỉnh đã chủ động nhận diện rủi ro về giá kê khai nộp thuế, ngăn ngừa và xử lý tình trạng kê khai không đúng giá giao dịch để “lách” thuế; tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng mang lại hiệu quả rất tích cực, gia tăng số thu cho ngân sách nhà nước.

Tại địa bàn TP. Pleiku, trong 5 tháng đầu năm nay, cả 2 khoản thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-phân tích: “Trong 5 tháng đầu năm, Chi cục đã thu lệ phí trước bạ 78,65 tỷ đồng, đạt 52% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng tuyệt đối 11,65 tỷ đồng); thuế thu nhập cá nhân là 67,9 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán và tăng 93,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng tuyệt đối 32,73 tỷ đồng).

Nguyên nhân cả 2 khoản thu này đều tăng do số lượng hồ sơ giao dịch về đất đai gia tăng. Đồng thời, Chi cục đã quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế về giá qua chuyển nhượng bất động sản. Đặc biệt, Chi cục kiểm soát các hồ sơ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ có dấu hiệu kê khai giá đất giao dịch thấp hơn giá đất thực tế cùng vị trí, khu vực, địa bàn đã giao dịch trước đó. Đối với những hồ sơ xét thấy có dấu hiệu rủi ro về giá, chúng tôi mời các bên giao dịch liên quan đến cơ quan Thuế để giải thích, vận động kê khai bổ sung lại giá đất chuyển nhượng tiệm cận với giá thị trường để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ theo quy định”.

Tại huyện biên giới Đức Cơ, số thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm nay từ lĩnh vực bất động sản cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích về các yếu tố tác động đến nguồn thu, ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện-cho hay: “Có nhiều yếu tố tác động đến sự tăng trưởng của 2 khoản thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân như: số lượng hồ sơ giao dịch đất đai tăng, hiệu quả từ các giải pháp chống thất thu thuế lĩnh vực bất động sản, sự chuyển biến trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế của người nộp thuế. Đơn cử, số thu thuế thu nhập cá nhân đã thực hiện 8,3 tỷ đồng, bằng 194,3% so với dự toán; thu lệ phí trước bạ 5,9 tỷ đồng, bằng 71,9% so với dự toán. Kết quả này đã góp phần giúp tổng thu ngân sách nhiều khả năng về đích sớm trước kế hoạch trong năm nay”.

Các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Kông Chro kê khai nộp thuế. Ảnh: Ngọc Minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, văn phòng công chứng tổ chức thu thập thông tin về hợp đồng mua bán bất động sản, kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng và thực hiện tốt công tác quản lý, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản... Thông qua các giải pháp này, lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có 25.356 lượt hồ sơ chuyển nhượng (tăng 13.853 lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021) với số tiền thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ từ lĩnh vực bất động sản đạt 172 tỷ đồng (tăng 113,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước).

Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Có thể thấy, các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã cho kết quả khá tốt. Các khoản thu này góp phần tăng trưởng nguồn thu cho ngân sách khi số lượng giao dịch tăng gấp 2,2 lần, số thu thuế tăng gấp 2,8 lần”. Cũng theo ông Nhựt, Cục Thuế chỉ đạo các chi cục tăng cường tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân kê khai đúng giá chuyển nhượng; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định; tăng cường phối hợp với các văn phòng công chứng, cơ quan chức năng rà soát thông tin về giá cả chuyển nhượng, xây dựng và đề xuất hệ số K, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh.