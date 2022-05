Lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 1.7.2022

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết nội dung trên tại Hội nghị triển khai các nội dung phối hợp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới” (Nghị quyết 02/NQ-TW) được tổ chức chiều 18.5, do Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức.



Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát hiểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn



Báo cáo với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương về kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua, ông Hiểu cho biết, các cấp công đoàn trong cả nước đã làm được 10 việc lớn.



Trong đó, các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, NLĐ. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm, đạt nhiều kết quả nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng LĐLĐVN đã tham mưu đề xuất các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội trong chăm lo đời sống công nhân, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam.



Đã có trên 5.000 tỉ đồng được cấp công đoàn chi từ nguồn tích luỹ công đoàn và phối hợp chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã kịp thời điều chỉnh, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động để vừa chăm lo Tết, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh.



Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã sáng tạo, linh hoạt đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động, tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, ra sức thi đua lao động sản xuất, đồng hành với Chính phủ, chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.



Các cấp Công đoàn cũng đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, trong đó Tổng LĐLĐVN và các cấp công đoàn đã đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng thời chủ động ban hành các gói hỗ trợ với tổng số tiền gần 6.000 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, giúp hàng chục triệu đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.



“Tổng LĐLĐVN cũng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ NLĐ của Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tổ chức công đoàn nhận thấy, việc NLĐ nhận hỗ trợ còn gặp nhiều khó khó khăn, bởi tại nhiều tỉnh còn chậm triển khai.



Đặc biệt, vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia, các cán bộ công đoàn đã tham gia đàm phán, thể hiện được vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ… qua đó đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, từ 1.7.2022 và được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chấp thuận. Có thể việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ thực hiện từ 1.7.2022. Việc tăng lương sẽ giúp NLĐ vơi bớt một chút khó khăn, trong khi giá cả các mặt hàng tăng nhiều” - ông Hiểu cho hay.



Các cấp Công đoàn cũng đã vận động đoàn viên, NLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, có Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động. Tính đến ngày 18.5, cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong cả nước đã có hơn 400.000 sáng kiến.



Các cấp Công đoàn cũng đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… tới các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ. Hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng trong bối cảnh sẽ có tổ chức đại diện khác của NLĐ bên cạnh tổ chức công đoàn; công đoàn tham gia ổn định tình hình lao động, giải quyết có hiệu quả các vụ ngừng việc tập thể.



Việc tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động được Tổng LĐLĐVN triển khai sớm. Trong đó, đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào hoạt động trong Tháng Công nhân, đó là phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các tỉnh và NLĐ, qua đó kịp thời giải quyết được những bức xúc, khó khăn của NLĐ…



Tổng LĐLĐVN đã đẩy mạnh công tác đối ngoại. Trong đó, từ ngày 6-8.5.2022, Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn, tham dự Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) lần thứ 18 diễn ra tại Rome, Italia. Tại Hội nghị Quốc tế, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN được bầu là Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới; đồng chí cũng khẳng định Công đoàn Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn thế giới, luôn sát cánh cùng các tổ chức thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động…



Ngoài ra, Tổng LĐLĐNV còn tập trung xây dựng quản lý bộ máy công đoàn, quản lý tốt tài sản công đoàn, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn…

