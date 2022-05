Giá vàng hôm nay 10-5: Ồ ạt lao xuống dốc

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế “bốc hơi” dữ dội trong bối cảnh USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên, các quỹ đầu tư vàng liên tục bán ra





Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục giảm khi vừa mở cửa do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.



Lúc 9 giờ, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 69,5 triệu đồng/lượng, bán ra 70,1 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.



Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 54,4 triệu đồng/lượng mua vào, 55,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 1.855 USD/ounce, ổn định so với giá đầu phiên buổi sáng.



Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.143 đồng/USD, tăng 8 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh 22.830 đồng/USD mua vào, 23.090 đồng/USD bán ra.





Giá vàng hôm nay của thế giới mất 30 USD/ounce





Đêm qua, giá vàng thế giới mất hàng chục USD/ounce. Đến 6 giờ ngày 10-5, giá vàng hôm nay giao ngay xuống còn 1.853 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.883 USD/ounce. Giá vàng kỳ tháng 6-2022 cũng giảm 18 USD/ounce, giao dịch lần cuối ở mức 1.864 USD/ounce.



Các thị trường quan trọng khác ghi nhận giá dầu thô xuống còn 104 USD/thùng, tác động không nhỏ đến xu hướng đi xuống của giá vàng hôm nay.



Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục thu hút nhà đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản vào tuần trước để chống lạm phát cao. Theo đó, giới đầu tư bán tháo chứng khoán khiến cổ phiếu tại Mỹ giảm giá rất mạnh. Nhiều người đã dồn vốn vào USD giúp đồng tiền tăng giá khiến giá vàng hôm nay rơi vào thế bất lợi.



Trong khi khi đó, trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn nhà đầu tư khi lãi suất trái phiếu vọt lên 3,09%/năm – mức cao nhất trong hơm 3,5 năm qua. Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Mỹ) cho thấy các quỹ đầu tư vàng tăng vị thế bán ra từ 3.883 hợp đồng lên 60.981 hợp đồng, giảm vị thế mua vào xuống còn 128.828 hợp đồng.



"Các quỹ đầu tư đã bán 153 tấn vàng trong 3 tuần qua và có lẽ đây là một trong nhiều lý do khiến giá vàng giảm 100 USD/ounce trong khoảng thời gian này"- Daniel Briesemann, nhà phân tích kim loại quý tại Commerzbank (Đức), cho biết.



Trước hàng loạt thông tin bất lợi, giới đầu cơ vàng phản ứng mạnh mẽ. Theo đó, họ ồ ạt bán ra thu hồi vốn. Giá vàng hôm nay giảm mạnh 30 USD/ounce, từ 1.883 USD/ounce xuống còn 1.853 USD/ounc lúc 6 giờ ngày 10-5.



Giá vàng hôm nay tại (10-5) tại nước ta sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 và có thể giá vàng SJC biến động theo xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới .







Trước đó, do giá vàng thế giới từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 9-5 giảm nên trong khoảng thời gian này, giá vàng SJC mất 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 70,3 triệu đồng/lượng.



Theo Thy Thơ -Thái Phương (NLĐO)

Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh