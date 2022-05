Ai mua 10 triệu cổ phiếu ROS thuộc 'hệ sinh thái' Trịnh Văn Quyết?

Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã ROS) vừa có báo cáo về một cá nhân đã mua 10 triệu cổ phiếu ROS để trở thành cổ đông lớn công ty này.





Cụ thể, báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán, ROS cho biết, ông Lê Văn Lợi đã mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu ROS trong ngày 4.5.2022.





ROS từng có thời điểm được đánh lên hơn 200.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: TP







Trước giao dịch, ông Lợi sở hữu gần 22,5 triệu cổ phiếu ROS, tương ứng 3,964% vốn điều lệ. Hoàn tất giao dịch, cá nhân này hiện đang sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 5,804% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn duy nhất tại ROS.



Tại ROS, Công ty TNHH MTV FLC Land đang nắm giữ hơn 28,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 4,96%. Bị can Trịnh Văn Quyết sở hữu 23,7 triệu chiếm 4,118%. Em của ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế (cũng đã bị khởi tố) có 1,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,21%) và bà Hương Trần Kiều Dung - “phó tướng” của ông Quyết vừa bị bắt giam, còn 1,132 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%)…



Động thái gom cổ phần của ông Lợi diễn ra khi giá cổ phiếu ROS lao dốc sau vụ án Trịnh Văn Quyết và một số bị can thao túng thị trường chứng khoán. So với mức giá đỉnh 17.000 đồng vào 10.1.2022, thị giá ROS giảm hơn 70% giá trị. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10.5, ROS giảm còn 4.830 đồng/cổ phiếu (tăng 6,62%).



Trong quá khứ, ROS từng có thời điểm tăng giá chóng mặt lên tới hơn 200.000 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó rơi liên tiếp và khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.



Nếu tính theo mức giá khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 4.5, ông Lợi sẽ chi ra khoảng 50 tỉ đồng đồng để hoàn tất giao dịch này.



Trong báo cáo của ROS ngoài số lượng và ngày giao dịch, còn lại không có bất cứ thông tin nào liên quan đến cá nhân này. Tuy nhiên, ông Lợi cũng không xa lạ với các nhà đầu tư, bởi trước đó cá nhân này cũng có liên quan tới giao dịch tại cổ phiếu HQC của Công ty Địa ốc Hoàng Quân.



Cụ thể, sau một thời gian ngắn liên tục mua vào và trở thành cổ đông lớn, ông Lê Văn Lợi đã bán ra hơn 9,7 cổ phiếu HQC, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 17,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,633%) và không còn là cổ đông lớn.



Ngày 28.7.2021, ông Lợi mua vào 1,24 triệu cổ phiếu HQC để nâng sở hữu từ 4,99% lên 5,25% vốn điều lệ tại HQC và chính thức trở thành cổ đông lớn tại công ty. Ngoài ra, ngày 18.3.2022, ông Lợi tiếp tục mua thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 6,47% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất của HQC.



Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 21.4, Công ty CP Xây dựng FLC FAROS (ROS) đã nhận được quyết định của HoSE về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo, lý do vì chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với quy định.



Trong văn bản giải trình mới công bố, ROS cho biết Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt hiện đang là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của ROS. Tuy nhiên, ngày 30.3, công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy báo cáo tài chính năm 2021 của ROS đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn.



ROS cho biết đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận.



