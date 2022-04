Mạo nhận cháu bí thư tỉnh, lừa 61 tỉ

Thành giới thiệu là cháu bí thư tỉnh, kêu gọi góp vốn làm khu nghỉ dưỡng cao cấp để lừa hơn 61 tỉ đồng.





Ngày 22-4, nguồn tin của PLO cho biết TAND tỉnh Khánh Hòa sắp xét xử vụ Nguyễn Trọng Thành (sinh năm 1991) lừa đảo chiếm đọat tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 7-2018, trong quá trình môi giới bất động sản, Thành làm quen với ông PĐH, tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản (BĐS) Thành An và là cháu của bí thư tỉnh.



Thấy ông H. có tiền, Thành muốn lừa tiền để tiêu xài nên mời người này mua năm lô đất nền giá gốc tại dự án khu đô thị Mỹ An. Tin lời, ông H. đã chuyển cho Thành 750 triệu đồng.



Thành còn lừa ông H. ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án BĐS tại xã Ninh Vân. Ông H. chuyển cho Thành 3,7 tỉ đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua các thửa đất tại xã Ninh Vân là dự án.



Để ông H. yên tâm, Thành soạn “hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất” của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và “hợp đồng đặt cọc” có nội dung mua bán các lô đất thuộc dự án của Công ty Beachcomber Nha Trang. Thành nói với ông H. tiền đặt cọc mua đất do thành viên khách của công ty giữ.



Với thủ đoạn trên, Thành tiếp tục lừa ông H. góp vốn mua lô đất số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang với giá 22 tỉ đồng để bán 28,5 tỉ đồng. Ông H. đã đưa thêm cho Thành 8 tỉ đồng để thực hiện giao dịch “ma” này.



Thành đã dùng toàn bộ số tiền ông H. góp vốn nướng sạch vào các sòng bạc tại nhiều tụ điểm ở TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và TP Phan Thiết, Bình Thuận.



Sau đó, ông H. cho Thành biết các cổ đông của công ty muốn mua đất ở ven biển có vị trí thuận lợi, diện tích lớn để đầu tư. Thành tiếp tục lừa ông H. đầu tư vào dự án Bãi Dài thuộc huyện Cam Ranh.



Để lừa đảo, Thành sử dụng điện thoại tìm vị trí một lô đất ở khu vực Bãi Dài. Thành nhờ thanh tra viên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin nguồn gốc đất.



Sau đó, Thành nhờ nhân viên Công ty Thành An chấm tọa độ, vẽ bản đồ thửa đất. Thành đưa bản đồ cho ông H. xem và đề nghị ông H. cùng các cổ đông góp vốn để làm dự án khu khách sạn nghỉ dưỡng. Để các bị hại tin, Thành móc nối các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất với giá 60 triệu đồng.



Ngày 29-8-2018, Thành ký hợp đồng hợp tác với ông H. và các cổ đông thành lập Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nam Thái Bình Dương.



Trong đó, bên A do Thành làm đại diện góp vốn là thửa đất. Bên B góp vốn 72 tỉ đồng. Thành nhận phần lo thủ tục pháp lý để triển khai dự án, ông H. và các cổ đông chịu tất cả chi phí.



Sau khi ký hợp đồng, Thành đặt các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty Nam Thái Bình Dương. Thành cũng mạo danh ông Quang gửi thư điện tử trao đổi với ông H, yêu cầu người này chuyển số tiền 36 tỉ đồng để làm thủ tục sang tên, nộp thuế đất.



Thành tiếp tục đặt làm giả tám văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành về khu đất và dự án cấp cho Công ty Nam Thái Bình Dương. Ngoài ra, Thành soạn “Biên bản xác nhận” về việc cung cấp tài liệu, đã nhận tiền góp vốn có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và hình dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa đưa cho ông H.



Để tạo lòng tin, ngoài việc làm giả tài liệu, Thành sử dụng hộp thư điện tử mạo danh ông Quang để trao đổi, củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án.



VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định từ ngày 24-7-2018 đến 3-10-2019, Thành đã chiếm đoạt của bốn bị hại số tiền hơn 61 tỉ đồng. Thành đã chuyển tiền vào 41 tài khoản cá nhân hơn 35 tỉ đồng, còn lại rút tiền mặt gần 26 tỉ đồng.



Số tiền trên, Thành sử dụng đánh bạc tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và sòng bạc tại Campuchia, trả nợ, đặt cọc mua đất và tiêu xài cá nhân.

https://plo.vn/mao-nhan-chau-bi-thu-tinh-lua-61-ti-post676885.html

Theo Huỳnh Hải (PLO)